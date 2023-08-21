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猥褻3女童還拍成影片上傳付費網站分享 男子拒警盤查開南大學墜樓亡

基隆市警三分局偵查隊與花蓮警方聯手逮捕權姓犯嫌時，權男跑到4樓翻窗墜樓身亡。（記者吳昇儒攝）

基隆市警三分局偵查隊與花蓮警方聯手逮捕權姓犯嫌時，權男跑到4樓翻窗墜樓身亡。（記者吳昇儒攝）

2023/08/21 13:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕花蓮警方5月間查獲一起兒少案件時，發現犯嫌手機內有交流網站資訊，經數位鑑識還原後，發現內有被害人遭猥褻、性侵影片。警方循線調查發現，家住在基隆的權姓男子曾上傳猥褻、性侵女童等不堪入目的影片到網站內，隨即與基隆警方聯手查緝。未料，昨日前往開南大學逮捕權男時，他卻藉故跑到4樓，翻窗墜樓，最終不治。

據悉，花蓮縣警察局刑警大隊科技偵查隊5月查獲一起兒少性剝削案件時，發現犯嫌手機、硬碟內存有上百部未成年猥褻、性交影片。

經調查後得知是透過付費網站上下載下來，便開始勾稽比對其他犯嫌及被害人身分，逐一清查時，發現一名家住基隆的權姓男子涉有重嫌，便與基隆市警察局第三分局偵查隊聯手偵辦，並報請基隆地檢署指揮。

據悉，基隆、花蓮警方共同組成專案小組，針對離異獨居的權姓男子進行調查，比對相關影像調查後，得知他受到同社區住戶請託，照顧3名未滿12歲的小姊妹，竟趁機對3人猥褻、性侵，更惡劣的是居然還拍成影片上傳到付費網站，跟「同好」分享。

警方昨日下午鎖定53歲權男動向後，得知他要到校園內參加民間社團主辦的導遊職前訓練課程，立刻持搜索票及拘票準備前往逮人。

權男自知難逃法網，向偵辦人員表示要上樓拿東西，會配合警方調查，卻趁隙從4樓跳窗墜落，警方立刻通報119將他送往醫院搶救，最終宣告不治。今日將交由桃園地檢署進行相驗，另死者涉案部分則由基隆地檢署持續偵辦中。

開南大學指出，校方短期租用教室給校外協會辦理講習，權姓男子為報名參加講習學員，並非開南大學任何學制學生。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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