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高雄警拚降低輕軌車禍率 新增10處科技執法取締開單

高雄警拚降低輕軌車禍率，新增10處科技執法取締開單。（記者黃良傑攝）

高雄警拚降低輕軌車禍率，新增10處科技執法取締開單。（記者黃良傑攝）

2023/08/22 14:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄警方針對頻頻發生的輕軌車禍，分析肇因多因汽機車未遵守號誌指示，今特別選定10處易肇事路口，增設科技執法設施，目前測試中，預計8月28日起正式上線取締，主要取締闖紅燈、紅燈越線、紅燈右轉等違規行為。

交通大隊今指出，高市警方自去年10月起，在鼓山區馬卡道路與青海路口、苓雅區凱旋路與三多二路口，陸續建置科技執法設備後，發現該2處路口在今年1至7月發生22件交通事故，比去年同期未設科技執法設備時，減少了8件車禍，車禍發生率下降26.7％，成效不錯。

輕軌沿線新增科技執法設備路口，包括鼓山區北斗街與鼓山二路口、華安街與馬卡道路口、大公路與鼓山一路口、鼓山一路與五福四路口、前鎮區中山三路與凱旋四路口、二聖一路與凱旋三路口、鎮興路與凱旋四路口、前鎮街與凱旋四路口、苓雅區四維二路與凱旋二路口、武昌路與凱旋三路口。

據了解，近2年輕軌車禍數有增加趨勢，自2015年輕軌通車以來，迄今已發生58件車禍，亟待改善，警方評估發科技執法對降低車禍率有不錯成效，道安會報上建議在輕軌沿線選定10處路口，增設科技執法設備，希望降低輕軌車禍。

新增科技執法設備即日起至8月27日試運轉，8月28日起正式上線執法，專門取締汽、機車違規紅燈右轉、闖紅燈，停等紅燈超越停止線也會開單取締，民眾經過這些路口需遵守號誌指示，以免荷包失血。

10處易肇事路口增設科技執法設施，目前測試中，預計8月28日起正式上線取締。（記者黃良傑攝）

10處易肇事路口增設科技執法設施，目前測試中，預計8月28日起正式上線取締。（記者黃良傑攝）

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