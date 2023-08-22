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不滿女法官未實質審理蔡英文論文案 彭文正求償再敗訴

蔡總統博士論文案外案，媒體人彭文正（見圖）對女法官張詠惠求償200萬元等案，一審判彭敗訴，上訴後，高等法院今又判彭敗訴。（資料照）

蔡總統博士論文案外案，媒體人彭文正（見圖）對女法官張詠惠求償200萬元等案，一審判彭敗訴，上訴後，高等法院今又判彭敗訴。（資料照）

2023/08/22 10:31

〔記者楊國文／台北報導〕遭通緝中的媒體人彭文正，為確定蔡英文總統博士學位的真實性，提起「確認博士論文不存在之訴」，遭台北地院女法官張詠惠判決駁回，彭上訴後，高等法院發回更審，台北地院又「恰巧」由張詠惠法官審理，彭不滿張詠惠未實質審理將案件駁回，使他的名譽權受損，求償200萬元並刊登道歉啟事，台北地院判彭敗訴。彭不服上訴，高等法院今又判彭敗訴。可上訴三審。

彭文正因質疑蔡總統士論文造假，被台北地檢署依加重誹謗罪起訴，但台北地院開庭時，彭因赴美未回台應訊，遭發佈通緝，通緝時效至2035年。

彭文正為確定蔡總統博士論文真實性，提起確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）博士論文不存在訴訟，台北地院法官張詠惠判彭文正敗訴，上訴後，高等法院認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，去年12月23日仍判彭敗訴。

本案是2019年12月時，彭文正向台北地院對蔡總統提起確認博士論文不存在訴訟，由張詠惠法官獨任審理，彭認為，張詠惠做成民事判決時，有故意將應記載事項隱匿而未記載、及杜撰不實情事，且製發新聞稿侵害其名譽權、訴訟權，求償200萬元及刊登道歉啟事。

北院開庭時，彭文正曾自美越洋透過視訊表示，他的一連串官司都是因為質疑蔡英文的博士論文不存在而起，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有進行闡明義務就駁回訴訟，使他受到枉法裁判，權益受損。

張詠惠的委任律師說，台北地院如何製作、發布新聞稿，與張詠惠無關，彭也未舉證遭到侵權行為所造成的損害，張詠惠無損害賠償責任。北院審理後，判彭敗訴。彭不服，上訴高等法院。

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