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    首頁　>　社會

    彭文正屢指行政干預審判 北院：濫用言論自由侵害審判獨立

    台北地院聲明，彭文正（中）及訴訟代理人張靜、李震華（右1）律師，屢屢公開或透過傳播媒體發表不實言論，已嚴重損害司法公正形象，請各界尊重法官對於個案的判斷與決定。（資料照）

    台北地院聲明，彭文正（中）及訴訟代理人張靜、李震華（右1）律師，屢屢公開或透過傳播媒體發表不實言論，已嚴重損害司法公正形象，請各界尊重法官對於個案的判斷與決定。（資料照）

    2022/12/29 17:32

    〔記者張文川／台北報導〕媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在」之訴，台北地院更一審上週五（23日）宣判彭文正敗訴，彭文正及委任律師張靜、李震華在訴訟期間屢指法官判決受到行政干預，北院今天（29日）聲明指出，彭文正等人此舉已嚴重損害司法公正形象，言論自由有其界線，不可無限上綱，不容徒憑空言、任憑己意，濫用言論自由侵害司法審判獨立，請各界尊重法官對於個案的判斷與決定。

    北院指出，自受理彭文正訴請確認蔡英文博士論文不存在事件後，彭文正及訴訟代理人張靜、李震華律師，基於個人立場等因素，屢屢公開或透過傳播媒體發表：「張詠惠法官承辦系爭事件一定是受台北地院院長黃國忠、司法院長或總統府的行政干預」、「直讓我感覺到張詠惠背後指導的長官黃國忠等人是洋洋得意呢」等不實言論，並經特定媒體予以報導，此舉已嚴重損害司法公正形象。

    北院表示，基於尊重言論自由，並堅持維護法官審判獨立行使職權，針對這些不實言論，在事件終結前，暫不予回應；然而，言論自由有其界線，並非可以無限上綱，任何人均不能藉詞言論自由，侵害他人的權利，更不容任何人在無客觀事證下，徒憑空言、任憑己意，藉媒體及言論自由濫權侵害司法審判獨立。

    北院強調，法官為捍衛自由民主的基本秩序，維護法治，保障人權及自由，依據憲法及法律，超然、獨立從事審判，不受任何干涉。彭文正所提的訴訟案已於23日宣判，承辦法官相關的審判作為，皆屬法官的審判核心事項，請各界尊重法官對於個案的判斷及決定，盼社會大眾能留給司法審判應有的公平、公正及實踐司法正義的純淨空間。

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