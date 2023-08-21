我家多了一隻小狗！毛小孩擅闖機車行還上樓休息 呆萌樣笑翻眾人

員警將小狗抱到警車上。（警方提供）

2023/08/21 12:51

〔記者許國楨／台中報導〕「家中多了一隻小狗」！台中市一隻毛小孩18日與飼主在西區公園散步時走失，竟一路跑到西屯區逕自走入一家機車行內，還自行爬上樓休息，老闆見狀超傻眼向警方求助，員警發現狗狗佩戴項圈應有人飼養，隨即抱到動物醫院掃瞄晶片，順利聯繫上飼主，結束這場流浪記。

據了解，位在西屯區台灣大道四段上的該家機車行，老闆當天下午還在店內工作，突見一隻米克斯犬逕自走到機車行內，還熟門熟路的爬上樓，老闆見牠如入無人之境，一度傻眼趕緊上樓察看，只見牠悠閒的趴在2樓休息，一點都不怕生的呆萌樣，讓老闆不禁啞然失笑，見牠佩戴項圈應有人飼養，立即報案希望警方協助找尋飼主。

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轄區第六分局永福所員警黃俞婷、楊舜文獲報趕往，研判可能是有人飼養的狗狗找不到回家的路，隨即將小狗帶到動物醫院掃描晶片，並透過晶片資料查詢到27歲林姓女飼主的聯絡電話，立即聯繫前來所內認領，期間其提供飲用水及飼料給小狗解渴止餓。

林女見到愛犬「水管」時，興奮之情溢於言表表示，已飼養「水管」多年情同家人，當天上午帶著牠到西區東興公園散步，一時沒注意牠就走失了，等到發現時已遍尋不著，所幸有警方協助找回愛犬；警方表示，現代人對於寵物都非常愛護常珍視為家人，建議飼主可幫寵物植入晶片，或佩戴寫有聯絡方式項圈，若不慎走失才能儘速聯絡。

毛小孩悠閒的走入機車行。（警方提供）

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