吸毒送觀察勒戒 阿兵哥翻案成功

陳姓士兵吸毒不滿被裁定觀察勒戒抗告，被高雄高分院撤銷，發回地院重新裁定。（記者鮑建信攝）

2023/08/20 22:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓士兵經部隊採尿檢驗，有大麻陽性反應，檢方聲請高雄地院裁定觀察勒戒獲准，但高等法院高雄分院認為他初犯，依法有自行戒癮或送勒戒，檢方卻未補充理由，即逕行聲請勒戒獲准，影響他權益，撤銷觀察勒戒裁定，發回地院重新審理。

2022年10月23日21日晚上，陳姓士兵經陸軍步兵第109步2營採尿，送三軍總醫院檢驗結果，呈現大麻陽性反應，被依違反毒品危害防制條例罪嫌，送高雄地檢署偵辦後，聲請法院觀察勒戒獲准。

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陳男不服抗告，法官裁定勒戒前，未傳喚他到庭陳述意見，或以書面通知他以言詞或書面陳述、答辯的機會，也未通知檢察官到場陳述聲請觀察、勒戒裁定的理由並提出必要證據，僅以形式書面審查裁定勒戒，侵害其受憲法保障的聽審權及訴訟權，有違背法令之嫌。

高雄高分院調查，依毒品危害防制條例規定，所訂定「毒品戒癮治療實施辦法及完成治療認定標準」，吸食毒品初犯，檢察官自應斟酌、評估陳的成癮性、施用動機或生活環境等相關因素，決定讓他自行戒癮或觀察勒戒，但卻未說明不讓陳自行戒癮的理由，未通知他到案陳述意見，即被地院裁定觀察勒戒，明顯違背法令，認為陳抗告有理。

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