散布「大麻無害」誘人吸食恐觸法 呱吉質疑侵害言論自由

綠黨主席李菁琪（中）赴法務部陳情。（記者吳政峰攝）

2023/08/18 14:45

〔記者吳政峰、實習記者許雅淳／台北報導〕法務部9日發布新聞稿稱「引誘或教導他人施用毒品，或散布大麻無害論者，不論境內或境外，最重可處7年刑。」消息一出引發綠黨主席李菁琪等人抗議，今（18日）與網紅邱威傑（呱吉）至法務部遞交陳情書，指控法務部箝制言論自由，扼殺公共政策討論空間，要求盡速澄清，以利人民充分討論大麻是否有害，凝聚社會共識。

李菁琪表示，「大麻是否無害」涉及科學證據之辨證，尚須充分討論，其可受社會公評，為高價值政治性言論，法務部不得以個人立場曲解法條，箝制人民言論自由，此舉已引發許多創作者的恐慌，產生寒蟬效應，讓公民不敢就此議題表達意見。

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李菁琪希望法務部儘速澄清「引誘他人使用毒品」的定義為何，不得以曖昧法律言詞誤導民眾，使其認為無法談論相關議題。

呱吉也到場聲援，指出世界上沒有任何物質是絕對有害或無害。他舉萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）為例，說明當初社會討論萊劑是否對人體有害時，政府以科學角度證明其劑量對人體不構成危害。然今天社會討論大麻時，卻雙重標準，禁止該公共政策討論，其有邏輯謬誤。

他提及，不理解為何不能討論大麻對身體的影響，言論自由本身不應該違法。現今重點不在大麻合法化，而是言論自由的底限在哪。

李菁琪的陳情書上表明，法務部看似善意提醒，卻是以「發表國家不喜歡言論將面臨七年徒刑」恐嚇民眾，造成「一言堂」。在現今「主張共產主義或分裂國土」為言論自由的範疇的情況下，「大麻是否有害」、「大麻是否開放合法」討論應受更高度保護，不得任意限制。法務部派出法律事務司科長接下陳情書。

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網紅呱吉（左一）、綠黨主席李菁琪（中）赴法務部陳情，由法律事務司科長（右）接下陳情書。（記者吳政峰攝）

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