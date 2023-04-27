扯！前刑警販毒種大麻、收賄洩個資 判刑逃亡2年抓到了

前台北市中正二分局南海派出所警員林昱伯（前）被警方解送歸案。（記者劉慶侯翻攝、資料照；本報合成）

2023/04/27 22:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕前台北市中正二分局南海派出所警員林昱伯，2018年緝毒認識毒販，竟與對方合作種大麻和販毒，還收賄利用警政系統協助私查個資，提供住址給毒販討債，被檢方依貪污、販毒等罪重判7年徒刑。林員潛逃成通緝犯，今天被台北市刑警大隊科偵隊緝獲，依法解送歸案，同時追查逃亡期間有無另涉他案。

警方指出，刑事局2018年12月破獲新竹一處大麻工廠，逮捕涉嫌種大麻的林煒智，檢警向上追查，發現林煒智的金主是毒販周漢祥，周漢祥則咬出時任中正二分局警員林昱伯是他的合夥人，林員犯行才曝光。

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檢警當時查出，林昱伯不僅與周漢祥合夥種大麻，還自行販賣過大麻2次總共23克，不法獲利2萬2800元。林員還曾向一名毒販收賄1萬3000餘元，私下查詢戶役政系統，將個資提供給毒販方便討債，另違反個資法。

北市刑大指出，林員於107年到108年間多次涉犯毒品危害防制條例及個人資料保護法，分別遭法院判處有期徒刑4年、4年2個月及7年5個月定讞，林男拒絕服刑且逃匿無蹤，自110年3月起分別為台北、新北及台中地檢署發布通緝在案。

近期台北市警察局長張榮興要求各單位加強查緝涉毒慣犯及重大毒品逃犯，刑警大隊大隊長盧俊宏指派科技犯罪偵查隊盡速查緝林嫌到案。

警方追查得知，林昱伯被通緝後，逃亡藏匿於中南部山區。警方掌握情資，林昱伯近期北上在新北市三重區一帶活動，查訪布建多日後，今天在三重查獲林昱伯到案，詢畢解送台北地方檢察署執行，同時持續追查逃亡期間有無另犯他案。

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前台北市中正二分局南海派出所警員林昱伯（前）被警方解送歸案。（記者劉慶侯翻攝）

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