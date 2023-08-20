警登門抓落跑男 毒蟲離奇墜樓亡

吳男（左）十八日駕車逃逸後，凌晨三時多與大樓莊姓管理員（右）一同搭電梯上樓，墜樓發生時，莊男也在吳男的藏身處。（民眾提供）

2023/08/20 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市左營區緯六路某大樓，昨天上午十時多發生墜樓死亡事故，死者吳男（四十二歲）因過失傷害罪今年七月遭通緝，前天凌晨駕車在高雄市苓雅區遇上警方攔查，員警發現車上有毒品後，吳男趁隙駕車逃逸，警方昨天上午前往左營區追捕吳男，卻發現吳男墜樓傷重不治。

前一天逃過警攔查 隔天警登門傳憾事

警方表示，前天凌晨三時多，在苓雅區建國一路盤查可疑車輛，發現駕車的吳男車上有毒品，吳交出海洛因二包、安非他命三包，員警欲進一步追查時，吳男突推開員警駕車逃逸，過程中擦撞警車致員警右手掌、右膝擦挫傷。

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警方成立專案小組追緝，昨天上午掌握吳男出現在左營區緯六路某大樓，派員前往逮人，其中一組人員上樓時，發現一名莊姓男子（四十九歲）從屋內走出，當時屋內另有承租人黃女（三十六歲）夫妻，但不見吳男蹤影，不久即傳出吳男墜落在大樓中庭，頭顱破裂、肢體骨折，已無呼吸心跳，送醫不治，墜樓原因有待調查釐清。

據了解，莊男是該棟大樓管理員，前天凌晨吳男逃逸返家時，與莊男一同搭電梯上樓，昨早員警前往逮人，未預料到吳男竟然墜樓；警方在莊男身上找到十三顆彈殼，莊宣稱是吳交給他「處理掉」， 屋內還被起出海洛英一包，全案由警方擴大偵辦中。

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