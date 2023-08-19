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市價逾億大麻藏「汽車傳動軸」企圖闖關入境 台、泰警攜手攔截逮7嫌

毒梟在17根汽車傳動軸內藏毒，企圖闖關入境，台、泰警合作起獲市價逾億的14公斤大麻與600公克安非他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

毒梟在17根汽車傳動軸內藏毒，企圖闖關入境，台、泰警合作起獲市價逾億的14公斤大麻與600公克安非他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/19 15:14

〔記者邱俊福／台北報導〕以男子陳佑寧為首的跨國販毒集團，企圖以「汽車傳動軸」藏毒方式走私毒品入境，台、泰警方接獲情資後，昨天在泰國曼谷萊卡邦區一處住宅展開攻堅，從汽車傳動軸內起獲市價逾億的14公斤大麻與600克安非他命毒品，陸續逮捕陳嫌等6名台籍男嫌犯、1名泰籍女嫌犯到案，正擴大追查毒品來源與在台其他共犯。

警方調查，34歲陳嫌有數10條毒品前科記錄，因毒品案遭通緝，偷渡出境，隨即遊走於東南亞國家，結合其他毒品、詐欺潛逃在外的我國通緝犯，從事走私販毒維生，近期他花費1百萬購買14公斤大麻，以及23萬元購得1公斤安非他命。

隨後，陳嫌於住所將購得的大麻與600克安非他命裝入汽車傳動軸內，構思以空運方式，走私毒品入境，牟取暴利。警方分析，依目前國內市場每公克大麻8000元、安非他命5000元計算，這批毒品市價高達上億元。

警方表示，偵辦一宗毒品郵包案時，向上溯源發現幕後操控運毒犯嫌藏匿於泰國，立即與泰國警方共組專案小組偵辦，昨上午7時許，專案小組循線在泰國曼谷萊卡邦區一處住宅，當場逮捕陳嫌與共犯28歲李姓男子，並在17個汽車傳動軸內查扣安毒與大麻。

經泰警循線追查，同日10時許，又在曼谷挽那縣另址住宅再逮捕曾姓共犯與其泰籍女友，以及同住林姓、朱姓、陳姓等3人，當中曾等4名台籍男子分因詐欺、毒品案皆遭通緝中，現場也查獲他們食用的K他命、一粒眠、毒咖啡包等贓證物，依法究辦。

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警方在17根汽車傳動軸內起獲14公斤大麻與600克安非他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

警方在17根汽車傳動軸內起獲14公斤大麻與600克安非他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

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