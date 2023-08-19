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阿宅盜帥模照拐16歲少女離家 假扮「弟弟」伸狼爪

廖姓男子盜帥哥圖吸引未成年少女關注，再誘拐少女離家性侵得逞。示意圖。（資料照）

廖姓男子盜帥哥圖吸引未成年少女關注，再誘拐少女離家性侵得逞。示意圖。（資料照）

2023/08/19 09:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕外形條件不佳的廖姓男子，盜取網路帥模照當成交友軟體大頭貼，誘拐16歲少女小慧（化名）離家出走，當少女到廖男住處時，廖為降低少女戒心假扮成「弟弟」，趁機對小慧伸出狼爪並恐嚇她不得亂講，被法官依強制性交等罪判刑4年。

判決指出，廖男為了能在網路世界交到女友，自知外形條件不佳，於是先在網路上盜取長相清秀的帥模圖片，作為交友軟體大頭貼，綽號「小惡魔」；16歲少女小慧透過交友軟體認識廖男後，向他透露自己最近跟爸爸吵架，很想離家出走，廖男隨即邀請小慧可以到他家住一陣子。

小慧思考後決定給爸爸「一個教訓」，離家出走投靠廖男時，廖男擔心身分被識破，佯稱自己是「小惡魔」的弟弟，並在小慧放下戒心後，對她伸出狼爪性侵得逞；此時，廖男的爸爸見女兒不見焦急報警協尋，警方循線找到小慧後，小慧父親對廖男提告妨害家庭及性侵等罪。

廖男不想坐牢，竟私下連絡小慧，謊稱自家裝有監視器，已拍下兩人性愛過程，警告小慧不要亂說話，不然就要上網公開影片，小慧擔心私密片外流向大人求援，廖男罪加一等再被提告恐嚇罪。

高雄地院審理時，廖男坦承犯行，並打算賠錢和小慧及家人和解，但因雙方對調解金額差距過大，調解破裂後，法官認為廖男對小慧造成的身心靈傷害非輕，依強制性交、恐嚇等罪判刑4年，可上訴。

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