憲兵扮按摩師性侵 少女也不放過

案發時擔任憲兵下士的林男，性侵害女網友後，警方比對基因，發現他另外涉嫌性侵害女高中生。（示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2023/08/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名林姓憲兵男蟲，三年前透過網路認識一名女子，向對方謊稱替她請一名按摩師來幫她「抓龍」，又自己假冒按摩師與女網友見面後性侵得逞，林男被依「現役軍人犯強制性交罪」判刑三年六月確定，已於去年入獄服刑；警方比對基因，又發現他犯下該案的前一年，以相同手法性侵未成年女高中生，高等法院台中分院認定他犯下「現役軍人犯強制性交」與「強制」兩罪，各判刑四年三月徒刑，後者可易科罰金。

性侵女網友 判三年半入獄

判決指出，林男案發時是憲兵第二〇三指揮部下士，在假冒按摩師性侵女子之前，於二〇一九年二月間，使用化名透過交友軟體「探探」認識女高中生，同樣以介紹按摩師給她的手法，將受害人騙到飯店房間，他再自己出面幫她按摩，伺機性侵害時，受害人感覺下體疼痛，起身質問並發生爭執，林男奪門逃走；警方後來比對基因資料庫發現，兩件案子的嫌疑人基因一樣，據此追查出林男犯下此件性侵案。

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又被揪出同手法欺女高中生

林男的辯詞和性侵女子案一樣，堅稱雙方合意發生性關係，但台中地院與台中高分院都認為林男的辯詞不可採，但無證據顯示林男知道受害人未成年，依此判刑，還可上訴三審。

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