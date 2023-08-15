慘！美國13歲少女遭性侵懷孕 無法墮胎最終生下

美國13歲少女遭性侵懷孕，因墮胎困難最終只能將胎兒生了下來。圖為美國女性上街維護墮胎權。（美聯社）

2023/08/15 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院去年推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案（Roe v. Wade）」，許多提供手術的診所受到影響紛紛停業，密西西比州1名13歲少女日前遭性侵懷孕，由於可以墮胎的地方實在太遠且要價高昂，最終少女只得將胎兒生了下來。

據《衛報》報導，化名為雷吉娜（Regina）的母親透露，她女兒艾希莉（Ashley，同為化名）以前很喜歡拍跳舞短影片，但最近卻一直待在房間裡不出來且不斷嘔吐，去醫院檢查才發現原來是懷孕了，院方也幫忙向警察通報。

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原來，艾希莉先前在住處外面拍攝短影片時，有個陌生男子走了過來將其性侵，少女在被玷汙後害怕得不敢告知家人，被母親發現異狀才終於曝光，密州克拉克斯代爾警察局（Clarksdale Police Department）正針對性侵案展開調查。

在羅訴韋德案被推翻之前，密西西比州原本還有兩處較近的診所可以墮胎，車程在90分鐘至2個半小時不等，但在最高法院去年做出裁決後，這些診所都已關門大吉，目前距離最近的地方是在伊利諾州芝加哥。

雷吉娜表示，考量到芝加哥墮胎費用高昂、路途遙遠必須請假、旅途費用等問題，她們一家人只能放棄讓女兒墮胎，最終艾希莉在懷孕39週後生下男嬰。

據了解，艾希莉的困境正顯示出美國女性墮胎的艱難，目前已有14州的州法明定禁止墮胎，雖然在性侵懷孕、胎兒危及孕婦性命等情況下不在此限，但全美共有2500萬名15歲至33歲女性生活在無法墮胎的州，若是想要終止妊娠往往需要長途跋涉到其他地方。

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