獨家》高虹安案「未曝光版」起訴內容曝！黃惠玟與陳奐宇LINE對話全公開

民眾黨籍新竹市長高虹安。（資料照）

2023/08/18 17:07

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安於立委任內涉嫌浮報助理費被起訴；本報獨家掌握完整版、一刀未剪的台北地檢署起訴書「證據清單」，起訴書第19頁至24頁，完整詳述「兔姊」黃惠玟傳給高辦幹部陳奐宇的LINE對話紀錄，以及兩人談論回捐薪酬的諸多關鍵內容。

以下為北檢「未公布」的起訴書第19頁至24頁證據清單，黃惠玟與陳奐宇之間的LINE對話紀錄全文：

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2020年2月27日，黃惠玟傳LINE給陳奐宇，提及「主要來說，就是大家回復到原本的薪水，我這邊因為要留辦公室的支出，所以多報了8000元，之後辦公室的支出，就從我這邊統一出去，統一作帳」。

此部分，檢方認定黃惠玟向陳奐宇說明如何申報助理酬金及加班費，並表示為了要留辦公室的支出，自己多報了8000元酬金之事實，證明陳奐宇知悉其薪資及加班費，需供辦公室支用之事實。

2020年3月11日，黃惠玟第一次向陳奐宇索取加班費，並表明是要作為辦公室支出，對話提及「3/9你的帳戶應該有一筆25680元，那是辦公室的支出，麻煩你找時間報給我，要扣除你墊付的部分喔，多出的部分會用來買辦公室的其他設備，謝謝」。

2020年4月14日，黃惠玟提及「奐宇給你數字，3月9日入帳25680，這是2月份的加班費，請你代領做為辦公室零用金的部分」。

2020年4月21日，「奐宇抱歉，3月加班費17日入帳，金額為22581，扣除獎金6000元，要退給我16581。另外2月至3月零用金結算部分，金額剩下15847，兩筆相加要退我32455。32455-30000=2455，還欠2455。前兩天你有幫委員買早餐的錢，要記得扣除」。

2020年5月15日，「奐宇你今天領薪水，417有一筆四月的加班費20830，委員說要給你2100獎金，所以扣除後，請退我18730」。

2020年6月15日，「奐宇，6月薪資要退20342，麻煩退到你的零用金帳戶，要記得報帳喔」。

2020年7月15日，「奐宇，6/10有一筆入賬24723元，委員給你6000元入帳，所以麻煩18723」。

2020年8月5日，陳奐宇傳LINE向黃惠玟表示「應退12523，我領12000元出來給你，『並傳送其支出共6200』之帳冊」、「全額給我好了，免得他碎念」。

2020年8月17日，「奐宇，以下是8月薪資入帳的部分及應退的錢，8/13入帳22970（應退全額）8/14入帳77696（薪資80000）實際67696（應退10000）8月獎金2000，所以應退10000+22970-2000=30970）」。

2020年9月22日，「奐宇，關於九月的薪資，915入帳77696，9/16入帳28416。9月獎金部分，委員要你6000元，所以九月應該退我32416元」。

2020年10月5日，「奐宇，關於九月的薪資，9/15入帳77696，9/16入帳28416，九月的獎金部分，委員給你6000元，所以，九月應退我32416元」。

2020年10月15日，「奐宇，今天10月薪資入帳，以下是薪資條，加班費部分還未入帳，應該就一兩天，後面有應退的，再麻煩找時間領給我」。

2020年11月3日，「10月應退33102」。

2020年12月10日，「奐宇，11月應退30995元」。

2020年12月22日，「奐宇，1221有一筆26640入帳，上個月老闆核下來，你的加班費是16872，所以再麻煩退我9768」、「哈，這數字是歷月最少的ㄟ，好，因為加班爆炸吧」、「對且經○○拿進去後，大家的加班費都增加了，除了我之外，我從未報過加班，那時在談薪水的時候，就是一價到底，不奢望加班費......如果他每個月多給我算我賺到」。

2021年5月5日，「奐宇，這兩天我想到一件事，所得稅申報，你的薪資部分有幫委員領不少，你要算一下委員領的薪資部分，算出你和幫忙領的差額，一定要跟委員反映，把錢拿回來」。

2022年11月15日，「高虹安講回捐，根本不對，也是因為他講回捐，才會引發這麼多爭議，不是樂捐，就是勞動條件之一...高虹安一開始花錢買了樂捐兩個字，又自己加上一些形容詞，而他背後有董，銀行又有1300多萬，難看，也讓人無法置信...不過，浮報的部分，高虹安都有簽名，他也確實知情」。

2022年11月22日，「我正在找他知道零用金表格的證據，對話都刪了，不太容易，不過我這麼大膽，敢決定薪水低薪高報，還有指使公積金進出，我還真大膽，他小姐竟然還知道要拿發票，來跟我請款報帳，對帳目都不知情」、「我覺得這說不知情很欠缺說服力」、「最重要的是，我還沒賺什麼錢，帳戶的錢都是出去，沒有進來的，要是這麼好賺，還請辭，所以他小姐以為推到我身上就沒事了」。

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