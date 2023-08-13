國道塞車阿公趕接孫走路肩不服被罰提訴訟 非緊急危難遭駁

國道3號北向塞車有駕駛人為趕著接孫子而違規走路肩被罰，改提行政訴訟指自己因有緊急危難而不得已走路肩，法官認為接孫非緊急危難之理由而駁回請求。此為國道車多示意圖，與本新聞無關。（圖擷自交通部1968網站）

2023/08/13 17:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕當阿公的莊姓男子因為國道3號塞車，走路肩被檢舉，國道警察接獲檢舉開罰4000元，莊男向南投地院提行政訴訟，強調當時國道修路造成壅塞，而他有不能遲到的理由，只好自救走路肩，惟法官認為，莊男是去接孫下課再送去才藝班，此非緊急危難而須自救的理由，駁回其撤銷處分請求。

南投縣莊姓男子前年10月中旬下午4點多，開車行經國道3號北向222.2公里路段，車子行駛路肩而被同向的汽車行車紀錄器拍到，拍到走路肩違規影片的駕駛人，以該影片向國道七隊名間分隊檢舉，國道警察依道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款規定逕行舉發。莊男收到罰單後向南投監理站申訴，監理站仍裁處應罰鍰4000元，並記違規點數1點。

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莊姓男子不服監理站裁處，再向南投地院提起行政訴訟，請求法官判決撤銷該處分，他指出，當時國道3號北向修路，監工單位卻未能及時疏導，造成嚴重回堵2、3公里，用路人只能無奈接受，但當時評估自己會遲到半小時，自己有不遲到的理由，能因此自救走路肩。

台中監理所則表示，依道路交通規則、高速公路及快速道路交通管制規則，都有規定不得行駛路肩，而行政罰法規定，因緊急危難而出於不得已之行為不予處罰，惟莊男所持不能遲到的理由，是要到台中市某幼兒園接孫子放學，再送往才藝班上課，而經查當時並無開放行走路肩，也無施工情形，因此處分無違誤。

南投地院法官審理後也認為，高速公路路肩是提供有特殊狀況車輛的車輛暫停，及救護車、警車、公務車在執行公務或救援時使用，若駕駛人意違規佔用路肩，在交通壅塞時，將無法及時給予救援，導致更大危害。而莊男所提的理由，無法證明有何緊急危難而出於不得已之行為。

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