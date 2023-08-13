為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

國道塞車阿公趕接孫走路肩不服被罰提訴訟 非緊急危難遭駁

國道3號北向塞車有駕駛人為趕著接孫子而違規走路肩被罰，改提行政訴訟指自己因有緊急危難而不得已走路肩，法官認為接孫非緊急危難之理由而駁回請求。此為國道車多示意圖，與本新聞無關。（圖擷自交通部1968網站）

國道3號北向塞車有駕駛人為趕著接孫子而違規走路肩被罰，改提行政訴訟指自己因有緊急危難而不得已走路肩，法官認為接孫非緊急危難之理由而駁回請求。此為國道車多示意圖，與本新聞無關。（圖擷自交通部1968網站）

2023/08/13 17:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕當阿公的莊姓男子因為國道3號塞車，走路肩被檢舉，國道警察接獲檢舉開罰4000元，莊男向南投地院提行政訴訟，強調當時國道修路造成壅塞，而他有不能遲到的理由，只好自救走路肩，惟法官認為，莊男是去接孫下課再送去才藝班，此非緊急危難而須自救的理由，駁回其撤銷處分請求。

南投縣莊姓男子前年10月中旬下午4點多，開車行經國道3號北向222.2公里路段，車子行駛路肩而被同向的汽車行車紀錄器拍到，拍到走路肩違規影片的駕駛人，以該影片向國道七隊名間分隊檢舉，國道警察依道路交通管理處罰條例第33條第1項第9款規定逕行舉發。莊男收到罰單後向南投監理站申訴，監理站仍裁處應罰鍰4000元，並記違規點數1點。

莊姓男子不服監理站裁處，再向南投地院提起行政訴訟，請求法官判決撤銷該處分，他指出，當時國道3號北向修路，監工單位卻未能及時疏導，造成嚴重回堵2、3公里，用路人只能無奈接受，但當時評估自己會遲到半小時，自己有不遲到的理由，能因此自救走路肩。

台中監理所則表示，依道路交通規則、高速公路及快速道路交通管制規則，都有規定不得行駛路肩，而行政罰法規定，因緊急危難而出於不得已之行為不予處罰，惟莊男所持不能遲到的理由，是要到台中市某幼兒園接孫子放學，再送往才藝班上課，而經查當時並無開放行走路肩，也無施工情形，因此處分無違誤。

南投地院法官審理後也認為，高速公路路肩是提供有特殊狀況車輛的車輛暫停，及救護車、警車、公務車在執行公務或救援時使用，若駕駛人意違規佔用路肩，在交通壅塞時，將無法及時給予救援，導致更大危害。而莊男所提的理由，無法證明有何緊急危難而出於不得已之行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
機車騎岡山壽天路路肩被開單？ 警：民眾不能檢舉
2023/06/29 18:50

機車騎岡山壽天路路肩被開單？ 警：民眾不能檢舉
台88塞車路肩排隊被罰4千元 鳳屏工務段、警方回應了
2023/06/11 19:43

台88塞車路肩排隊被罰4千元 鳳屏工務段、警方回應了

最強機能褲 讓「健康」不再是口號
行駛國道路肩挨罰 提告稱母身心障礙又氣喘、自己有塞車恐慌
2021/07/21 14:42

行駛國道路肩挨罰 提告稱母身心障礙又氣喘、自己有塞車恐慌
妻子腹部劇痛他急送醫 林口交流道大塞車走路肩判不罰
2020/04/25 14:48

妻子腹部劇痛他急送醫 林口交流道大塞車走路肩判不罰

中年「中廣」不聽話 開啟燃脂行動秘訣
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播