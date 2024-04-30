疑遭暗指延誤核定新北災區劃定 消防署：修改舊規助更多受災戶

消防署澄清，強震迄今消防署及新北消防局均有密集討論，且以最有效率方式修改舊有規定，並非特定單位所指「中央有延誤核定新北市災區劃定作業時程情形」。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/30 18:00

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市在4月3日花蓮強震造成多處建築物受損，但尚未被列入災區，工務局長祝惠美昨在議會備詢時表示，已向中央爭取並被要求30日前送出補件資料，此番言論引發民進黨議員卓冠廷不滿，質疑她隨意指控中央拖延。對此，消防署回應，強震迄今與新北消防局均有密集討論，加速修改舊有規定，讓更多戶能申請補助，非特定單位所指「中央有延誤核定新北市災區劃定作業時程情形」。

消防署表示，新北市政府在4月10日依「中華民國105年2月6日震災災區劃定作業原則」函報內政部劃定災區公文，計有土城區、中和區、新店區、新莊區及八里區共220戶達住屋毀損不堪居住程度，倘若依原本的災區劃定作業原則來申請，將會有部分民眾無法符合申請條件。

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消防署指出，為了將所有實際受災戶都能納入災區範圍，符合申請資格，經討論後立即修正申請原則，訂定「中華民國113年4月3日震災災區劃定作業原則」，並在4月19日函報行政院，而行政院在4月23日函復同意，內政部則在23日函發各直轄市、縣（市）政府重新調查災區劃定。

消防署說，後續新北市政府相關單位，也依新修正的災區劃定作業原則重新調查，陸續新增住屋毀損不堪住戶數達325戶，包括土城區、中和區、八里區、三重區、新店區、新莊區、五股區、汐止區、板橋區等9個行政區，並在昨（29日）將更新後的受災戶數函報內政部。

消防署指出，昨天下午收到新北市公文後，已經以最快速度簽辦，也已在今（30）日函報，將新北市325戶受災戶列入災區，以保障新北市受災民眾的權益。

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