桃園9月成立義消無人機隊 主攻山難等長時間救援任務

桃園市消防局現有13台無人機、67名消防員擁有相關證照，今年9月將成立義消無人機隊，用於山難、水域等長時間救援任務。（桃園市消防局提供）

2024/04/30 17:46

〔記者余瑞仁／桃園報導〕0403花蓮強震發生後，土耳其救援隊抵台協助、利用無人機隊挺進災區空拍偵蒐建功。為此，桃園市議會不分黨派議員今天都催生桃園無人機隊，議員們認為機對可除了偵查災情，重型無人機更能救災甚至載運物資；桃園市消防局長龔永信表示，桃市消防局現有13台無人機、67名消防員擁有證照，也正向民間招兵買馬，將於今年9月於搜救大隊成立義消無人機分隊，主要應用於山難、水域搜救等長時間救援任務。

桃園市議員黃婉如表示，花蓮強震突顯無人機與搜救犬為救災利器，桃園市消防局現有13架無人機，除了第三消防大隊有4架，另3個大隊各有3架，並有67名「飛手」，但對比全市1747名消防員比例仍偏低，她主張桃園市應該有備無患，早早打造出無人機桃園隊，讓更多消防員考取無人機操作證，而全市目前僅南亞、銘傳2校有無人機考照場域，但學校場地訓練受限，建議市府應設置無人機訓練場域。

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桃園市議員陳美梅、簡志偉也都表示，無人機可深入危險處所，回傳第一手災害現場影像資訊，讓消防員值勤更安全，也能更有效率搶救民眾生命財產，而大型無人機甚至可以載運物資深入災區，比車輛機動性更高，能更迅速達成任務，建議增加山區運用訓練；市議員張曉昀、魏筠表示，桃園市長張善政自詡是科技市長，更應善用科技協助救災，廣泛運用無人機。

龔永信表示，桃園市消防局13架無人機由具合格證照的67名消防飛手操作，他舉例，去年虎頭山會稽掩埋場發生火警，因為從垃圾場表面看不出狀況，當時透過無人機配備的紅外線熱顯像儀探查，偵測出垃圾底層一片通紅、溫度非常高，幫助指揮官救火決策並防範火勢延燒，至於災情偵查以外的物資投遞等運用，將會研究如何擴大運用。

龔永信說，今年9月將於搜救大隊成立無人機義消分隊，目前正對現有義消對無人機有興趣者與無人機玩家廣發英雄帖，未來義消無人機隊將主攻山難或水域等需要長時間的救援任務為主。消防局民力科指出，目前已招募20人，其中6人尚未取得證照，將由一搜分隊統籌管理，目前也已採購4架無人機，為載重2公斤以下，任務以偵查為主，正進行認證及註冊程序，且明年會再成立一個無人機義消分隊，達到南北區救災能量平衡。

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