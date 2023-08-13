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假冒檢察官又扮「李組長」設騙局 警誘出詐團逮2成員

警方將許姓及張姓詐團成員移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將許姓及張姓詐團成員移送法辦。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/13 11:24

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市張姓男子日前遭到詐騙，過沒幾天又接到一名自稱「李組長」來電，請他協助買黃金可追回遭騙款項，張男提款時，銀行行員覺得有異，報案才發現又是一場騙局，警方介入後將計就計，誘出2名詐團成員，當場逮人依法送辦。

新莊警分局調查，61歲的張男在7月下旬，遭到詐團以假檢察官名義，騙取存有300多萬金融卡，因車手提領頻繁而遭到警方逮捕，豈料詐團11日竟又假扮「李組長」致電給張男，佯稱若購買1.5公斤黃金面交，就可佈線追回遭騙的存款。

據瞭解，張男信以為真，前往富邦銀行思源分行提款時，經行員提醒才驚覺有異，於是致電新莊分局偵查隊找「李組長」，而承辦此案警員正好也姓李，當場戳破這又是詐團設下的另一場騙局。

據悉，警方將計就計與張男配合，將詐團成員誘出面交時，當場逮捕33歲的許姓車手，查扣手機、假公文等證物，而另名19歲張姓監控手見事跡敗露逃跑，被警方發現，追逐500公尺後也將其逮捕。

警詢時，2人皆稱僅是依照公司指示前來取款，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續擴大溯源。新莊分局長周振安呼籲，檢警均不會透過電話方式要求民眾匯款、提供帳戶資料、存摺資料等，切勿輕信其言，防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可撥打110報案專線尋求警方協助。

張姓詐團成員見事跡敗露，拔腿狂奔仍被警方逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

張姓詐團成員見事跡敗露，拔腿狂奔仍被警方逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕面交的許姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕面交的許姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

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