為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

騙走頭獎彩券試圖盜領1.6億元 西班牙兄弟面臨6年刑期

西班牙一對兄弟見錢眼開，騙走470萬歐元頭獎彩券試圖盜領。歐元示意圖。（路透）

西班牙一對兄弟見錢眼開，騙走470萬歐元頭獎彩券試圖盜領。歐元示意圖。（路透）

2023/08/12 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕2012年6月，在西班牙北部城市拉科魯尼亞所開出的La Primitiva彩券頭獎，金額高達470萬歐元（約新台幣1.6億元），孰料在彩券業工作的兄弟倆見錢眼開，竟詐騙得主這張中獎彩券不值錢並試圖盜領，在多年的調查後遭當局識破並面臨6年有期徒刑。

《衛報》報導，在拉科魯尼亞彩券行上班的岡薩雷斯（Manuel Reija González），當年遇到頭獎得主前來確認時，指稱彩券只中了1歐元（約新台幣35元），對外則宣稱自己撿到了無主的頭獎彩券，希望能找到原主並還給對方，這種「拾金不昧」的行為一度得到外界的讚賞。

岡薩雷斯騙到彩券後之所以沒有私下盜領，而是採用「撿到」的方式，主因在於查核中獎人的購買過程相當嚴謹，因此他想要鑽彩券規定的漏洞，亦即無主彩券被拾獲後只要得主2年內沒有出面認領，獎金就歸拾獲者所有。

然而，西班牙當局發現岡薩雷斯相當可疑，因為他本身是彩券行店員，親兄弟則在西班牙國家彩券上班，在接下來多年的調查中，岡薩雷斯的兄弟曾6次試圖兌換頭獎，但全部都被拒絕。

據了解，這11年來西班牙全國各地共有317人聲稱自己是彩券原主，但全都證明是假的。過程中，警方發現這組頭獎數字是有人在拉科魯尼亞長期養牌，一度也曾出現在太陽海岸和馬略卡島等度假勝地，因此鎖定得主為度假時間充分的退休人士。

最終，警方透過養老假期規劃組織Imserso，找到1名和養牌號碼購買地點軌跡相同的老婦，確認頭獎彩券買家是她的丈夫，但這名老先生已在2014年過世，預計470萬歐元將由老太太和女兒所繼承，至於想詐走頭獎的兄弟倆，有可能會被判入獄6年。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
好幸運！他用媽媽車牌號碼下注 意外抱走150萬大獎
2023/08/12 10:50

好幸運！他用媽媽車牌號碼下注 意外抱走150萬大獎
中了！ 美兆彩史上最高獎金 502億頭獎一人獨得
2023/08/09 15:28

中了！ 美兆彩史上最高獎金 502億頭獎一人獨得

世客博必看！全台最大3D投影光雕秀
等到了！用家人生日養牌逾20年 她抱走威力球600多萬元
2023/08/06 11:15

等到了！用家人生日養牌逾20年 她抱走威力球600多萬元
好想買！美國兆彩頭獎累積至490億 創歷史新高
2023/08/05 16:00

好想買！美國兆彩頭獎累積至490億 創歷史新高

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播