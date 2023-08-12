騙走頭獎彩券試圖盜領1.6億元 西班牙兄弟面臨6年刑期

西班牙一對兄弟見錢眼開，騙走470萬歐元頭獎彩券試圖盜領。歐元示意圖。（路透）

2023/08/12 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕2012年6月，在西班牙北部城市拉科魯尼亞所開出的La Primitiva彩券頭獎，金額高達470萬歐元（約新台幣1.6億元），孰料在彩券業工作的兄弟倆見錢眼開，竟詐騙得主這張中獎彩券不值錢並試圖盜領，在多年的調查後遭當局識破並面臨6年有期徒刑。

據《衛報》報導，在拉科魯尼亞彩券行上班的岡薩雷斯（Manuel Reija González），當年遇到頭獎得主前來確認時，指稱彩券只中了1歐元（約新台幣35元），對外則宣稱自己撿到了無主的頭獎彩券，希望能找到原主並還給對方，這種「拾金不昧」的行為一度得到外界的讚賞。

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岡薩雷斯騙到彩券後之所以沒有私下盜領，而是採用「撿到」的方式，主因在於查核中獎人的購買過程相當嚴謹，因此他想要鑽彩券規定的漏洞，亦即無主彩券被拾獲後只要得主2年內沒有出面認領，獎金就歸拾獲者所有。

然而，西班牙當局發現岡薩雷斯相當可疑，因為他本身是彩券行店員，親兄弟則在西班牙國家彩券上班，在接下來多年的調查中，岡薩雷斯的兄弟曾6次試圖兌換頭獎，但全部都被拒絕。

據了解，這11年來西班牙全國各地共有317人聲稱自己是彩券原主，但全都證明是假的。過程中，警方發現這組頭獎數字是有人在拉科魯尼亞長期養牌，一度也曾出現在太陽海岸和馬略卡島等度假勝地，因此鎖定得主為度假時間充分的退休人士。

最終，警方透過養老假期規劃組織Imserso，找到1名和養牌號碼購買地點軌跡相同的老婦，確認頭獎彩券買家是她的丈夫，但這名老先生已在2014年過世，預計470萬歐元將由老太太和女兒所繼承，至於想詐走頭獎的兄弟倆，有可能會被判入獄6年。

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