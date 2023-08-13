21歲女大生被叫「阿姨」告不成 反被判決認證「瘋婆」

蔡女不爽被林女罵「21歲阿姨」，私訊酸林女媽媽，林女反擊公開罵蔡女「瘋婆」，蔡女因此提告公然侮辱。 （資料照）

2023/08/13 06:21

首次上稿 01:40

更新時間 06:21

〔記者王捷／台南報導〕林姓女大生在臉書留言笑蔡姓女大生是「21歲阿姨」，蔡女很不開心，私訊反問林女是否生過小孩、祝林女「母親節快樂」。林女又將蔡女這段對話PO上臉書、並罵蔡女「瘋婆」；蔡女提告侮辱。但法官認為，「瘋婆」雖然尖酸，但受到言論自由保護，判林女無罪，同時駁回蔡女附帶的民事求償。

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其實林女、蔡女互不認識，糾紛是起自臉書一則貼文下的留言，有網友留言「別鬧了阿姨」時，蔡女回應自稱是2001年出生，林女馬上回「21歲的阿姨」，這讓蔡女很不開心，她自認林女年紀較大，怎麼可以叫她阿姨，所以私訊給林女「一坨大便」的圖案，並稱呼林女「媽媽」；林女將對話紀錄、蔡女的臉書PO上DCARD，稱「高科大這位瘋婆」。

蔡女諮詢過律師後提告侮辱，還附帶民事求償，但法官認為，生小孩的問題與性行為、道德觀有高度連結，蔡女一直說林女有小孩，林女感到冒犯也很正常，雖然林女說「瘋婆」這兩字真的不好聽，但是如果是主動挑起或自願參與論爭，當在被詆毀時用語言回擊，這是人性自然反應。

法官又說，還有俗話說「相罵無好話」，生活中負面用詞這麼多，總不能一說這些負面用詞，就用刑法公然侮辱罪處罰吧？在這個情形下，主動挑起爭端的人要更有包容力，至容忍的程度？法律沒有規定，但考量整體情況，應該不需要用刑法處罰林女，所以判林女無罪。

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