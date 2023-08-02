護理師叫醒病患交代用藥 看護不爽拍桌大罵被判刑
〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓護理師清晨6點多幫住院患者投藥，她喚醒睡夢中的羅姓病友交代用藥需知，惹來孫姓看護不爽，認為她「打擾病人休息」，雙方爆發口角衝突後，孫拍桌怒嗆「信不信我賞你兩巴掌」，護理師連忙通報保全解危，法官依違反醫療法判孫男徒刑6月，得易科罰金。
判決指出，在小港醫院擔任護理師的李姓女子，去年1月26日值大夜班時，依規定要在下班前幫住院的病患完成投藥，孫女叫醒睡夢中的病患逐一投藥並告知用藥需知，沒想到輪到羅男的病房時，在旁的孫姓看護竟爆氣，認為她「打擾病人休息」，雙方發生口角衝突。
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孫男大罵：「你知道嗎？你已經打擾到病人休息了，你大夜班都這樣執行業務的嗎」，李女回他：「我發藥必須告訴對方藥物作用為何，不然病人怎麼知道自己在服用什麼藥？這本來就是我的職責」，孫不爽被嗆，起身逼近李女，嗆聲：「信不信我賞你兩巴掌」。
李女害怕被打跑出病房，孫男追出後，用力拍打走廊上醫療工作車的桌面，還推了李女一把，李女質問他：「你怎麼可以推人？我要叫醫院警衛過來」，但孫男情緒未平，反嗆：「去啊！你去叫啊」，李女見情況已失控，趕緊跑回護理站叫保全協助並報警。
高雄地院審理時，孫男辯稱，他沒有嗆李女「賞兩巴掌」，是李女先拍他屁股還出手抓住他的手，他才拍打醫療工作車進行防禦；但法官傳喚當天值斑的另名護理師作證，護理師證實有聽到孫男嗆聲的事，與李女的供詞相符。
法官認為，孫男犯後否認犯行，態度不佳，且藐視醫事人員執行醫療業務，打擊醫事人員專業士氣，量刑上不宜輕縱，因此依妨害醫事人員執行醫療業務罪判孫男徒刑6月，得易科罰金，可上訴。