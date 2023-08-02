護理師叫醒病患交代用藥 看護不爽拍桌大罵被判刑

孫姓看護質疑小港醫院大夜班護理師投藥時間影響病患休息衍生肢體衝突。（翻攝Google地圖）

2023/08/02 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓護理師清晨6點多幫住院患者投藥，她喚醒睡夢中的羅姓病友交代用藥需知，惹來孫姓看護不爽，認為她「打擾病人休息」，雙方爆發口角衝突後，孫拍桌怒嗆「信不信我賞你兩巴掌」，護理師連忙通報保全解危，法官依違反醫療法判孫男徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，在小港醫院擔任護理師的李姓女子，去年1月26日值大夜班時，依規定要在下班前幫住院的病患完成投藥，孫女叫醒睡夢中的病患逐一投藥並告知用藥需知，沒想到輪到羅男的病房時，在旁的孫姓看護竟爆氣，認為她「打擾病人休息」，雙方發生口角衝突。

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孫男大罵：「你知道嗎？你已經打擾到病人休息了，你大夜班都這樣執行業務的嗎」，李女回他：「我發藥必須告訴對方藥物作用為何，不然病人怎麼知道自己在服用什麼藥？這本來就是我的職責」，孫不爽被嗆，起身逼近李女，嗆聲：「信不信我賞你兩巴掌」。

李女害怕被打跑出病房，孫男追出後，用力拍打走廊上醫療工作車的桌面，還推了李女一把，李女質問他：「你怎麼可以推人？我要叫醫院警衛過來」，但孫男情緒未平，反嗆：「去啊！你去叫啊」，李女見情況已失控，趕緊跑回護理站叫保全協助並報警。

高雄地院審理時，孫男辯稱，他沒有嗆李女「賞兩巴掌」，是李女先拍他屁股還出手抓住他的手，他才拍打醫療工作車進行防禦；但法官傳喚當天值斑的另名護理師作證，護理師證實有聽到孫男嗆聲的事，與李女的供詞相符。

法官認為，孫男犯後否認犯行，態度不佳，且藐視醫事人員執行醫療業務，打擊醫事人員專業士氣，量刑上不宜輕縱，因此依妨害醫事人員執行醫療業務罪判孫男徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

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