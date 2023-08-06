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    世界警消運動會金門打火弟兄拍下兩銀牌 國際舞台大方秀國旗

    林匯耀（左1）在世界警消運動會獲18+羽球男子組單打銀牌。（金門縣消防局提供）

    林匯耀（左1）在世界警消運動會獲18+羽球男子組單打銀牌。（金門縣消防局提供）

    2023/08/06 13:39

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局今天表示，代表台灣參加世界警察消防運動會的縣消防局第2大隊金湖分隊林匯耀，參加18+羽球男子組單打、雙打項目，勇奪2面銀牌，並在頒獎典禮大方秀出中華民國國旗，消息傳回局本部，全體同感榮耀。

    2023年第20屆世界警消運動會7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯登場，台灣代表團由內政部警政署及消防署甄選全國優秀選手組成，與來自世界50多個國家近萬名執法人員共同爭取榮譽；金門縣消防局首度派員，林匯耀也是初試啼聲，除了18+（18歲以上為未滿30歲）男子組個人，也與曾擔任其教練的高雄港務消防隊方耀霆搭檔18+羽球男子組雙打，摘下兩面銀牌。

    消防局表示，林匯耀畢業於清華大學經濟系，是體育專長生，參加消防特考分發金門，是1位才華出眾且消防戰技了得的消防員，日前在金湖鎮小徑圓環火燒車事故，危急時刻成功將受困車內民眾脫困，挽救1條寶貴生命。

    林匯耀說，原考量武漢肺炎疫情及隊上勤務，一度萌生放棄念頭，是局長呂英華第1時間鼓勵他：「年輕人追夢要即時，不要讓自己後悔」，給他很大的支持，讓他堅定參賽決心

    他說，雙打搭配夥伴教練方耀霆不僅是他國中的教練，也是決定堅持羽球道路重要的導師；林匯耀說，教練在這次單打比賽從旁指導過程，讓他好像又回到國中階段，那段美好的回憶瞬間湧上心頭，教練是這次勇奪單打銀牌重要推手。

    林匯耀打下雙銀，在臉書留言：「膝蓋經歷了無數次的積水，積了又抽、抽了又積，終於在出發溫尼伯前抽乾淨。」，「現在的我只想好好休息，然後回國大吃路邊攤，啊算了還是先去抽膝蓋的積水好了???」，讓網友不禁為他心疼。

    消防局局長呂英華說，全體同仁為林匯耀的表現感到驕傲，肯定他在球場奮戰到底、永不放棄的精神值得效法。

    林匯耀（左2）、方耀霆（左3）在世界警消運動會獲18+羽球男子組雙打銀牌。（金門縣消防局提供）

    林匯耀（左2）、方耀霆（左3）在世界警消運動會獲18+羽球男子組雙打銀牌。（金門縣消防局提供）

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