法律諮詢問半套妹「你要陪我嗎？」 誇張警涉性騷、瀆職遭調查

台南警一分局周姓警員涉對想法律諮詢的女子性騷，警分局研議將他記一大過。（資料照）

2023/08/04 19:02

〔記者王捷／台南報導〕疑在半套店上班的一名女子用LINE問台南市警察局第一分局周姓警員，有什麼辦法能避免分局去臨檢半套店？周員反問，「那我有什麼好處？你要陪我嗎？」女子遲疑問是否要陪他「那個」？周員回應對，因此被提告性騷，周員抗議說對話內容沒有提到「性」，但偵查人員認為有性暗示，先研議周員記一大過，目前已先將性騷部分函送南檢，同案瀆職部分調查中。

這件性騷案要從今年6月說起，當時女子打電話到勤務中心，原本要詢問法律問題，周員接了電話以後，雙方互留了電話跟LINE，過沒多久女子才詢問周員，有沒有認識高層可以不要針對轄區的SPA會館、半套店舉發，周員一句：「這不是錢的問題，你要陪我嗎？」。

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女子講完電話以後感覺不舒服，他回台中老家時，拿著錄音檔去台中的警察機關報案，案子轉到警一分局，周員在接受調查時，他否認有性騷，同時強調全部都沒講到「性」字，但是專門受理性騷事件的家防官認為，周員有性暗示。調查人員因此認為，周員有假借職務之便，要求女子以性服務作等價交換的不法意圖，由於影響警察聲譽，所以用相關規定預計計大過處分，並將全案函送南檢。

同時，周員也因為這句「這不是錢的問題，你要陪我嗎？」涉瀆職罪，目前還在調查中，警一分局調查完以後，會將全案呈報給警察局。

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