瘋狂騷擾早餐妹2年 男客：每天吃豆漿就近觀察妳

高雄一名早餐店正妹服務生長太正，男客每天上門喝豆漿騷擾2年。示意圖（資料照）

2023/08/04 13:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名早餐店女服務生小茉（化名）長得很漂亮，沙姓男客一見鍾情展開瘋狂追求，不但每天「送」她上班，還到店裡送花、遞情書，甚至肉搜出小茉的私人社群帳號，拚命傳訊息示愛，小茉不勘其擾報警，法官依違反跟騷法判拘50天，得易科罰金。

判決指出，小茉在三民區某知名早餐店工作，沙姓男子（45歲）到店裡消費時，看小茉一眼就被「電」到，從2020年起展開追求，他先在早餐店外頭等候，小茉下班騎車回家時，沙男尾隨確認小茉住在哪，再每天去小茉家樓下等待，等小茉出現時，他便騎車跟在後方「送」她去上班。

請繼續往下閱讀...

小茉上班時，沙男就進去店裡點餐消費，還不忘送花、遞情書，小茉不勘其擾多次言明拒絕，但沙男仍不死，肉搜出小茉的臉書和IG帳號後，拚命傳送「我知道妳很喜歡我，口是心非」、「妳眼裡的脆弱讓我心疼，我很想呵護妳，照顧妳」、「寶貝妳很愛我對吧？」「寶貝，我願意照顧妳一輩子直到我死」、「寶貝老婆睡了嗎，妳是我的寶貝」、「每天吃豆漿就近觀察妳」、「你好美，我很想妳，妳睡的好嗎？妳有沒有想我？妳心裡有什麼話，盡可以跟我說，妳是這個世界上我最不願傷害的人」示愛。

2022年6月1日跟騷法實行，被騷擾超過2年的小茉終於有法律可以保護，小茉報警後，沙男坦承自己有追求小茉，但不認為自己有騷擾她，高雄地院法官認為沙男反覆實施侵擾，讓小茉長期處於不安環境中，影響日常生活，因此依實行跟蹤騷擾行為罪判拘役50日，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法