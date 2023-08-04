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    嫖客與2名「酒國小仙女」玩3P 付80萬換免蹲苦窯

    白姓嫖客與2名國中女學生性交易，他共付出80萬元，換取免蹲苦窯。圖為台中地院。（資料照）

    白姓嫖客與2名國中女學生性交易，他共付出80萬元，換取免蹲苦窯。圖為台中地院。（資料照）

    2023/08/04 16:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局於2021年間，破獲名為「酒國小仙女」的應召站，媒介未滿16歲的國中生小芳、小雅賣淫，循線查獲「嫖雛妓」的白姓嫖客，他還同時與小芳、小雅「3P」，台中地院審理時，白男賠償小芳、小雅及其父母各50萬、20萬元，法官依「與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪」，判處白男徒刑9月，緩刑2年，條件是支付公庫10萬，他付出80萬元代價，換得免蹲苦窯。

    判決書指出，警方於2021年間，查獲「酒國小仙女」賣淫應召站，經營者是年僅18歲的張男（判刑2年，併科罰金3萬元），張男媒介就讀國中、年僅15歲的小芳、小雅（化名）賣淫。

    警方繼續追查，進一步查獲已離婚的白姓嫖客，於2021年7月17日下午，以1萬2000元代價，於汽車旅館與小芳性交易，同年9月22日晚間，他又於汽車旅館，同時與小芳、小雅性交易，也就是俗稱的「3P」，事後給付2女各1萬元、7000元，共計支出2萬9000元，台中地檢署依違反「兒童及少年性剝削防制條例」起訴。

    台中地院審理時，白男坦承嫖兩少女，他賠償小芳與母親50萬元和解，另賠償小雅與父親20萬元和解，合計70萬元，法官認為，白男「一時未能控制慾念」而嫖雛妓，經此教訓當知警惕，相信他無再犯之虞，依「與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪」，共3罪，各判徒刑5月，應執行有期徒刑9月，緩刑2年，條件是接受法治教育4場次，支付公庫10萬元，也就是說，白男得付出80萬元代價（含賠償兩女），換取緩刑、免入獄，全案可上訴。

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