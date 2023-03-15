情侶想「三人行」找到惡女 坦裎相見被嫌陰莖小演變暴力場面

29歲女子德雷珀（Della Draper）受邀「三人行」，最後演變成口角暴力場面。（Monroe County Sheriff's Office提供）

2023/03/15 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對情侶「性趣」特殊想找人3P，本月初找到一名女子來「同行」，孰料這名女子出言不遜，在床上對這對情侶進行人身攻擊，雙方因此打了起來，最後鬧進警局。

綜合外媒報導，美國佛州男子洛佩茲（Steven Lopez）和女子巴斯克斯（Angela Viviana Velez Vazquez）是一對情侶，2人在本月6日邀請29歲女子德雷珀（Della Draper）來到住處，3個人一起「黑皮」。

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原本以為會是一場快樂的3人行，一切卻在他們躺上床後變調；德雷珀開始出言不遜，嘲笑洛佩茲陰莖小，又嫌棄巴斯克斯私密處很臭。這對夫婦與德雷珀發生口角，並請德雷珀離開，不過她賴在沙發上不願配合，爭執瞬間升級成暴力場面。

這對情侶表示，他們合力把德雷珀抱到門外，德雷珀上了自己的日產汽車，並將車開到他們的家門前，撞上巴斯克斯的左腿；洛佩茲不甘示弱，拿了硬物狠砸德雷珀的後車窗，德雷珀又下車對洛佩茲揮拳，但是沒有打中，結果被巴斯克斯一拳回敬在臉上。

這場荒謬的3人行鬧進了警局，這起事件無人受重傷，但洛佩茲與巴斯克斯都被逮捕。

事實上，德雷珀並非善類，她是2名孩子的母親，以家管為業，曾在2022因為拿裝有小石子的花瓶狠砸性伴侶的臉被報警，當警察發現她時，德雷珀正在朋友的車上；德雷珀當場拒捕，還攻擊警察，最後被搜出車上有吸毒用具，最後她因毆打執法人員、持有吸毒用具、竄改證據、妨礙公務等罪嫌被捕。

更荒謬的是，在被送往監獄的路上，德雷珀把自己暴露在警察面前，還問對方想不想看自己的屁股。

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