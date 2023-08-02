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    台南公布酒駕累犯進入300大關 今新增「黑名單」多達20名

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    2023/08/02 09:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（2）日公布第29批酒（毒）駕累犯名單，新增公布20名累犯違規人，違規地點以永康區居多，而酒駕新法上路以來，至今累計公布300人。

    南市交通局表示，這次公布違規地點分別在永康區5名、新營區3名、東山區2名、白河區1名、東區2名、中西區1名，安平區1名、仁德區1名、歸仁區1名、南區1名、北區1名以及大內區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

    交通局表示，酒駕新法已於去（2022）年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

    交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

    台南市今日公布第29批酒駕累犯名單違規相關資訊。（南市交通局提供）

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