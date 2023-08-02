獨家》航特部現役中校疑交付國防秘密 已6人涉案

陸軍航空特戰指揮部航空601旅，配屬國軍所有的AH-64E「阿帕契」攻擊直升機，竟爆現役中校涉入共諜案被聲押禁見。（資料照）

2023/08/02 08:29

〔記者錢利忠／台北報導〕負責首都防衛、有「龍城部隊」之稱的陸軍航空特戰指揮部601旅，驚爆現、退役校級軍官涉嫌洩漏國防秘密給中共的重大國安案件；全案起源於調查局桃園市調查處接獲軍方通報，經偵蒐發現，涉案的謝姓中校疑有交付國防秘密等外患罪疑慮，拉高偵辦層級報請高檢署指揮，前天搜索後已將謝姓中校及與其接頭的謝姓民眾2人聲押禁見獲准。

軍民2人羈押、4人交保

除了2人被聲押獲准之外，另名涉案的退役少校，被諭令60萬元交保；此外，有3名民眾也涉及此案，2人各諭令2萬元交保、1人以5萬元交保。全案目前為止已有6名被告經檢方複訊後，被諭知強制處分，檢調持續擴大偵辦中。

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此次航特部爆發洩密案，國防部高度重視，軍事安全總隊還派出專責反情報工作的上尉保防官，全程陪同檢調行動；前天晚上，多名關心案情的軍士官齊聚偵查庭附近，氣氛肅殺，直到檢方凌晨訊畢涉案軍、民之後，眾人才離去。

位於龍潭的航特部601旅，負責首都及北部防衛，總統蔡英文曾親赴視察，在阿帕契AH-64E攻擊直升機的機棚內，聽取簡報及觀看動態操演，堪稱陸軍菁英，不料漢光演習才剛結束，竟爆發洩密案。

國防部表示，接獲檢舉調查後，依法函請檢調機關偵辦，調查過程已針對可能洩密管道與對象，採取嚴密稽查及損害管控，確維機密安全。

伯衡法律事務所所長翁偉倫表示，過去軍方人員涉及洩密或共諜案，大多是退役軍官貪圖小利，接受中共招待或飲宴，在國外被情治人員抓到把柄，被迫遭對方吸收，如今中共觸角伸到台灣，甚至鎖定現役軍士官，以不斷進化的多元手法接觸，已成為國安隱患。

曾任台北、彰化地檢署檢察官的律師陳宗元表示，近年來大多只聽聞退役軍官被吸收的案例，此類案例涉犯國家安全法，由一審地檢署管轄，此次傳出是由專辦內亂外患罪章的高檢署偵辦，且涉案軍官已被聲押禁見獲准，凸顯中共吸收手法已大幅進化，現役軍官如交付有關國防秘密的文書，將對國安造成嚴重傷害。

陳宗元指出，刑法109條規定，洩漏或交付國防秘密之文書、圖畫、消息或物品，可處1年以上、7年以下徒刑；如接收這些國防秘密的人士是替中共奔走，洩密軍官則將面臨3年以上、10年以下徒刑的刑責，且未遂犯也處罰。

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