配送地址有誤？當心落入「釣魚簡訊詐騙圈套」

釣信用卡資料的偽冒網頁。（記者邱俊福翻攝）

2023/06/02 20:31

〔記者邱俊福／台北報導〕近期出現大量「偽冒驗證碼及包裹追蹤連結」的釣魚短網址簡訊，內容為「Your code is 852537.Goods is on hold s.id/1KNuc Keep it safe」，誘使民眾點擊後，以為包裹配送地址有誤，而至包裹追蹤頁面輸入自身的信用卡資料，詐騙集團即同步取得相關資訊盜刷信用卡，刑事局今提醒民眾小心受騙。

刑事局表示，釣魚簡訊往往會附帶來路不明的網站連結，點擊後可能誘導民眾前往詐欺集團所製作的偽冒網站頁面，如民眾信以為真，依該網站頁面填輸自身資料，歹徒將同步蒐集相關資訊以進行犯罪，因此當接收附帶短網址連結的訊息，如不慎點擊進入頁面，應詳加查證所引導的網站是否與該公司公布的官方網站相同，亦可透過網域名稱來分辨真偽；如信用卡資料不慎外洩而遭盜刷，可先電話撥打信用卡客服申請止付，並立即向警方報案以確保自身權益。

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刑事局呼籲，如民眾發現釣魚網站或可疑訊息，可前往「165全民防騙官網或警政服務APP」，填入基本資料（姓名、連絡電話）後，並於註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖後上傳送出，即可由165專線調查處理，如有任何疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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