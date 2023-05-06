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    假簡訊釣魚連結騙不停 刑事局：填輸資料前請認證官方網頁

    刑事局「165」反詐專線今天提醒民眾，填輸資料前請認證官方網頁，避免受騙。（刑事局提供）

    刑事局「165」反詐專線今天提醒民眾，填輸資料前請認證官方網頁，避免受騙。（刑事局提供）

    2023/05/06 16:05

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團以寄發假簡訊釣魚網站行騙案件頻傳，近日主要以透過iMessage簡訊傳遞「交通違規罰鍰逾期....」與偽冒蘋果公司發送電子郵件，佯稱「Apple ID帳戶有一筆交易目前受到限制....」兩種類型最多，皆誘騙民眾點擊釣魚連結，填寫資料後，遂行盜刷詐騙。刑事局「165」反詐專線今天提醒民眾，填輸資料前請認證官方網頁，避免受騙。

    刑事局表示，詐團透過iMessage簡訊傳遞「交通違規罰鍰逾期未到案，請於112/05/03前繳納，查詢及繳費請點此t.ly/m****..gov.tw回復1啟動連結查詢」等內容，該簡訊藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，日前家住高雄擔任家管的涂姓女子，因車輛都是家人在使用，收到通知後誤以為家人有違規罰款，點擊釣魚連結並填寫信用卡卡號，隨即遭盜5萬元。

    此外，詐團也偽冒蘋果公司發送電子郵件，佯稱收件人「Apple ID帳戶有一筆交易目前受到限制」，並要求收件人點擊「訪問Apple支持」確認交易項目，經收件人於釣魚網頁中提供「Apple ID 之帳號、密碼及手機驗證碼」後，詐團即以電信小額付款或信用卡盜刷方式行詐，日前新北一名陳姓公務員在接獲釣魚郵件後，誤認Apple帳戶遭盜用購買手機，即在釣魚網頁中輸入個人資料，詐團即以電信小額付款方式，盜刷4萬元，購買遊戲點數。

    刑事局表示，政府部門不會以「iMessage」發送簡訊通知，在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，也不會以短網址「t.ly/」等方式呈現；各家業者的官方網址，也不會以IP「1**.9*.2**.3*」方式呈現，請民眾在填輸個人資料前務必留意；若不慎遭盜刷，可先向信用卡客服申請止付，並立即向警方報案以確保自身權益。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局「165」反詐專線今天提醒民眾，填輸資料前請認證官方網頁，避免受騙。（刑事局提供）

    刑事局「165」反詐專線今天提醒民眾，填輸資料前請認證官方網頁，避免受騙。（刑事局提供）

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