為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「欠缺資料無法運送包裹」 簡訊誘騙輸卡號盜刷19人上當

    詐騙簡訊。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙簡訊。（記者邱俊福翻攝）

    2022/02/10 18:28

    〔記者邱俊福／台北報導〕「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」，近期有許多民眾收到以包裹正在等待送達、出現問題為由的簡訊，並附上釣魚短網址誘騙點擊，連結至假冒的快遞網站後，要求輸入姓名、信用卡卡號、有效期限、安全碼等個人資料來支付郵資或手續等費用，只要民眾完整填輸，立即遭盜刷，俟收到銀行通知消費簡訊提醒，始知受騙。刑事局統計今年一月至本月8日，詐騙案件共19件，總受害金額約84萬餘元。

    刑事局表示，台中一名從事資訊科技業的柯姓女子，日前接獲一封+46開頭的手機簡訊，內容為「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」，並附上包裹編號以及短網址，因柯女原本就有網購習慣，便不疑有他點擊簡訊中提供的網址，接著連結到「DHL快遞」的網站。

    柯女按照網站指示，逐步填輸個人姓名、電話、地址等個人資料，並登打信用卡卡號進行網上付款，當時網頁顯示需消費金額為12.47元，柯女點擊付款後，便收到銀行通知的OTP驗證碼，其中有標明即將消費歐元（EUR）1649元，但柯女未仔細查看，便於該網站輸入驗證碼，等收到銀行通知確認刷卡金額為5萬2767元時，才驚覺狀況有異，立刻撥打DHL官方客服確認，這才知道稍早收到的簡訊、填輸個資的網站全都是假的，自己的信用卡已被詐騙集團盜刷。

    刑事局表示，針對此類手法，DHL於官網提供詐欺防制意識說明，提供辨別方法，例如簡訊詐騙通常會含有造成混淆的短網址連結，或者發送簡訊電話特殊，例如開頭為+235、+46等，可截下含有可疑電話和簡訊的螢幕畫面，通報至phishing-dpdhl@dhl.com。FedEx亦於官網提供線上詐騙警示說明，提醒用戶若收到可疑郵件、簡訊，請立即刪除，切勿輸入任何個人資訊，這些快遞公司並不會向客戶傳送不請自來的、要求其提供包裹、請款單、帳號、密碼、個人資訊的電子郵件。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假冒銀行傳釣魚簡訊騙走61人帳密盜轉1080萬 詐團10人起訴
    2021/12/07 15:24

    假冒銀行傳釣魚簡訊騙走61人帳密盜轉1080萬 詐團10人起訴
    假冒銀行釣魚簡訊變變變 刑事局教你如何查證不上當
    2021/03/13 15:39

    假冒銀行釣魚簡訊變變變 刑事局教你如何查證不上當

    心血管疾病怕打疫苗？雙疫苗建議打
    她點開詐騙簡訊險噴5000元 網驚：我也有收過
    2020/02/11 21:57

    她點開詐騙簡訊險噴5000元 網驚：我也有收過
    詐騙新手法！傳訊息要你認證號碼「電信扣款功能」將被盜用
    2019/07/28 15:30

    詐騙新手法！傳訊息要你認證號碼「電信扣款功能」將被盜用

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播