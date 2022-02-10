「欠缺資料無法運送包裹」 簡訊誘騙輸卡號盜刷19人上當

詐騙簡訊。（記者邱俊福翻攝）

2022/02/10 18:28

〔記者邱俊福／台北報導〕「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」，近期有許多民眾收到以包裹正在等待送達、出現問題為由的簡訊，並附上釣魚短網址誘騙點擊，連結至假冒的快遞網站後，要求輸入姓名、信用卡卡號、有效期限、安全碼等個人資料來支付郵資或手續等費用，只要民眾完整填輸，立即遭盜刷，俟收到銀行通知消費簡訊提醒，始知受騙。刑事局統計今年一月至本月8日，詐騙案件共19件，總受害金額約84萬餘元。

刑事局表示，台中一名從事資訊科技業的柯姓女子，日前接獲一封+46開頭的手機簡訊，內容為「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」，並附上包裹編號以及短網址，因柯女原本就有網購習慣，便不疑有他點擊簡訊中提供的網址，接著連結到「DHL快遞」的網站。

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柯女按照網站指示，逐步填輸個人姓名、電話、地址等個人資料，並登打信用卡卡號進行網上付款，當時網頁顯示需消費金額為12.47元，柯女點擊付款後，便收到銀行通知的OTP驗證碼，其中有標明即將消費歐元（EUR）1649元，但柯女未仔細查看，便於該網站輸入驗證碼，等收到銀行通知確認刷卡金額為5萬2767元時，才驚覺狀況有異，立刻撥打DHL官方客服確認，這才知道稍早收到的簡訊、填輸個資的網站全都是假的，自己的信用卡已被詐騙集團盜刷。

刑事局表示，針對此類手法，DHL於官網提供詐欺防制意識說明，提供辨別方法，例如簡訊詐騙通常會含有造成混淆的短網址連結，或者發送簡訊電話特殊，例如開頭為+235、+46等，可截下含有可疑電話和簡訊的螢幕畫面，通報至phishing-dpdhl@dhl.com。FedEx亦於官網提供線上詐騙警示說明，提醒用戶若收到可疑郵件、簡訊，請立即刪除，切勿輸入任何個人資訊，這些快遞公司並不會向客戶傳送不請自來的、要求其提供包裹、請款單、帳號、密碼、個人資訊的電子郵件。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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