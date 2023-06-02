遭「推薦飆股」話術騙走510萬 婦人聯手員警反擊逮車手

陳姓車手（右）面交時遭逮。（讀者提供）

2023/06/02 17:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕歹徒假冒理財專家「吳淡如」對外宣稱免費教你投資，再透過詐團偽造的券商投資群組推薦飆股，誘詐65歲陳姓婦人510萬元得逞，歹徒企圖再騙110萬元，台中市警第二分局永興派出所員警劉孫維、洪瑞麟與陳婦聯手，設計誘捕車手，並由員警喬裝顧客埋伏，車手面交時當場被逮。

台中市警第二分局表示，上月19日接獲退休的陳婦報案，稱在臉書看到廣告介紹理財專家「吳淡如」免費教你投資，一時財迷心竅，加入詐團偽造券商投資群組，詐團多日傳訊以話術慫恿，前後匯款及面交新台幣510萬元給歹徒。

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歹徒得手贓款後，竟續使用話術詐騙陳婦，要求需繳納所得稅才能獲利，並需購買虛擬貨幣支付稅金。

永興派出所說，警員劉孫維、洪瑞麟痛心被害人持續受騙，設計誘捕車手，以現鈔新台幣3千元疊在白紙上，偽裝成百萬現鈔，再由陳婦約出詐欺車手面交。

警方說，歹徒約在台中市北區五權路超商面交新台幣110萬元，員警喬裝顧客埋伏在旁，就在車手二度與陳婦面交當下，現身逮埔陳姓車手（23歲），陳嫌求饒喊無辜，辯稱僅是下線車手。

第二分局分局長楊川呼籲，退休族易被名人社團高額獲利誘騙，千萬不可輕信簡訊、iMessage或LINE、MESSENGER等私訊傳送飆股訊息，接獲可疑訊息請撥打165反詐騙專線，或向派出所求助。

歹徒偽造券商投資群組，要求陳婦繳納所得稅。（讀者提供）

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