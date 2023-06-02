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    詐團囚人頭帳戶被害人 警逮四海幫堂主陳昊恩

    警方前往三峽海富堂據點，將堂主陳昊恩與幫眾共4人逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    警方前往三峽海富堂據點，將堂主陳昊恩與幫眾共4人逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/06/02 16:26

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局日前掌握情資，前往三峽區偵辦毒品案，意外從藥腳手機裡發現有民眾因賣帳戶遭拘禁，當日立即展開救援，順利救回4名人頭帳戶持有人，並逮捕幕後主使，同時也是四海幫海富堂的堂主陳昊恩，加上幫眾共4人到案。

    據了解，海山警分局今年2月逮捕21歲蘇姓男子、22歲劉姓女子這對毒鴛鴦，其涉嫌販售毒品咖啡包，警方查閱手機販毒對話紀錄時，意外查出這對毒鴛鴦竟然還涉詐，有數名人頭帳戶持有人遭拘禁，背後操控的就是四海幫海富堂，警方當日即前往三峽區某汽車旅館，順利救出4名人質。

    警方循線蒐證，揪出幕後主使就是29歲海富堂主陳男，5月31日派員前往三峽區大同路某刺青店，同時也是海富堂據點進行查緝，扣回手機4支、球棒3支、西瓜刀1把、手銬1副及監視器等證物，並將陳男與其幫眾等共4人逮捕。

    陳男向警方承認犯案，警詢後依組織、毒品、詐欺及妨害自由罪嫌移送法辦。海山警分局長王鴻儒表示，近期黑幫尋仇滋事案件不斷，警方將持續強力掃蕩、查緝毒品及嚴查詐騙集團，呼籲民眾，若發現可疑人事物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊不法犯罪，有效淨化社會治安。

    警方於海富堂據點內查扣各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於海富堂據點內查扣各式證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將四海幫海富堂堂主陳昊恩，與其幫眾共4人送辦。（記者徐聖倫攝）

    警方將四海幫海富堂堂主陳昊恩，與其幫眾共4人送辦。（記者徐聖倫攝）

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