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    詐團誆投資虛擬幣賺價差 婦誤信臉書廣告理財專家險失金

    警方攔阻羅女（左）匯款。（記者劉慶侯翻攝）

    警方攔阻羅女（左）匯款。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/06/01 19:58

    〔記者劉慶侯／台北報導〕羅姓婦人在家閒來無事想找投資管道，結果在網路臉書的廣告中誤信所謂的投資專家，根據對方指示準備匯款，幸被銀行行員和警方制止，才未中了詐欺集團的圈套。

    北市警大同分局民生西路派出所接獲台新銀行報案，表示有名女性客戶疑似遭詐需警方前往協助，警員林琮憲、林正平獲報後立即趕赴現場瞭解情況。

    警方到達現場調查，平日負責家管的羅姓婦人，閒暇時間上網瀏覽臉書，看到網頁上有所謂信譽優良的投資專家，廣告中聲稱若加入保證團體可賺大錢，羅婦投資心切便加入廣告上刊登的通訊軟體LINE並開始對談。

    警方調查，對方先傳大量投資虛擬貨幣可賺大錢的成功案例等，讓羅婦深信不疑可短時間獲利，再謊稱需獲利先要有一定的基本資金才能加速致富，續依指示需匯9萬5千元至指定之帳戶才能繼續得到更多的投資訊息。

    羅女至台新銀行欲匯款時，行員詢問用途發現非正常管道的投資管道，應為詐騙，才通報警方到場處置。

    警方到場爰引同類型之反詐騙宣導內容供參、分享實際案例等不斷勸說，羅女聽後發現所述情境與本身處遇雷同驚覺遭到詐騙，才依從警方與行員的勸說下立即停止匯款，不再相信廣告中不明人士的投資建議，保住得來不易的金錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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