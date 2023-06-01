為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    跟騷法施行周年 警署：超過8成行為人經告誡未再犯

    跟蹤騷擾防制法施行迄今屆滿周年，警政署統計，超過8成以上跟蹤騷擾案件在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為。（記者邱俊福攝）

    跟蹤騷擾防制法施行迄今屆滿周年，警政署統計，超過8成以上跟蹤騷擾案件在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為。（記者邱俊福攝）

    2023/06/01 18:20

    〔記者邱俊福／台北報導〕跟蹤騷擾防制法施行迄今屆滿周年，警政署統計，跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多，其次為「盯梢尾隨」，而超過8成以上跟蹤騷擾案件在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為，使被害人免受侵擾，落實人權保障。

    警政署表示，跟蹤騷擾防制法以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」、「犯罪調查與即時保護併行」、「補充現行法之不足」及「納入跨部會協力機制」的原則立法，藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟蹤騷擾行為的效果；此外，對於可能危及被害人生命安全之緊急案件，由警察機關報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，有效降低行為人再犯機率。

    跟騷法去年6月1日施行，經統計至今年4月30日止，各警察機關共受（處）理2724件跟蹤騷擾案件，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者，計有1161件（42.7%），餘各類關係合計1563件（57.3%）；行為人性別以男性較多，共2322人（85.3%），女性則為274人（10%），其餘為網路騷擾等行為人性別不詳的情形，計有128人（4.7%）；被害人性別以女性2453人（90%）居多，男性則為271人（10%）。

    各類跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多（1698次，24.42%），「盯梢尾隨」次之（1500次，21.58%），「監視觀察」則是排名第三（1215次，17.48%）。各警察機關共核發1988件書面告誡，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者計核發856件，餘各類關係合計核發1132件。

    警政署表示，超過8成以上案件經警察機關核發書面告誡後，行為人即未再犯，違反跟蹤騷擾保護令者僅26件；另涉及人身安全案件，建請檢察官聲請羈押者計53件，法院裁定羈押計24件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打電話站崗想挽芳心遭拒竟反目恐嚇 基隆首宗跟騷法起訴
    2023/05/31 20:32

    打電話站崗想挽芳心遭拒竟反目恐嚇 基隆首宗跟騷法起訴
    持刀恐嚇、騷擾少女 高院罕見的依跟騷法判處徒刑
    2023/05/24 22:45

    持刀恐嚇、騷擾少女 高院罕見的依跟騷法判處徒刑

    獲獎雙基金穩中求利
    跟騷法上路1年受理2724案 民團籲檢討保護令聲請、加害人治療
    2023/05/23 18:52

    跟騷法上路1年受理2724案 民團籲檢討保護令聲請、加害人治療
    姐弟戀遇恐怖情人！跟騒持菜刀恐嚇 男被判刑1年5月繼續押
    2023/05/15 10:03

    姐弟戀遇恐怖情人！跟騒持菜刀恐嚇 男被判刑1年5月繼續押

    3基金打造聚富組合
    瘋狂傳訊追求上班4天女助理 老闆嗆肉搜、情緒勒索被判拘役
    2023/05/03 08:03

    瘋狂傳訊追求上班4天女助理 老闆嗆肉搜、情緒勒索被判拘役
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播