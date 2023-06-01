跟騷法施行周年 警署：超過8成行為人經告誡未再犯

跟蹤騷擾防制法施行迄今屆滿周年，警政署統計，超過8成以上跟蹤騷擾案件在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為。（記者邱俊福攝）

2023/06/01 18:20

〔記者邱俊福／台北報導〕跟蹤騷擾防制法施行迄今屆滿周年，警政署統計，跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多，其次為「盯梢尾隨」，而超過8成以上跟蹤騷擾案件在警察機關核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人即未再有騷擾行為，使被害人免受侵擾，落實人權保障。

警政署表示，跟蹤騷擾防制法以「聚焦性別暴力案類」、「行為犯罪化」、「犯罪調查與即時保護併行」、「補充現行法之不足」及「納入跨部會協力機制」的原則立法，藉由刑罰化及書面告誡制度，達到迅速嚇阻跟蹤騷擾行為的效果；此外，對於可能危及被害人生命安全之緊急案件，由警察機關報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，有效降低行為人再犯機率。

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跟騷法去年6月1日施行，經統計至今年4月30日止，各警察機關共受（處）理2724件跟蹤騷擾案件，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者，計有1161件（42.7%），餘各類關係合計1563件（57.3%）；行為人性別以男性較多，共2322人（85.3%），女性則為274人（10%），其餘為網路騷擾等行為人性別不詳的情形，計有128人（4.7%）；被害人性別以女性2453人（90%）居多，男性則為271人（10%）。

各類跟蹤騷擾行為態樣排名，以「通訊騷擾」占最多（1698次，24.42%），「盯梢尾隨」次之（1500次，21.58%），「監視觀察」則是排名第三（1215次，17.48%）。各警察機關共核發1988件書面告誡，其中當事人雙方為家庭成員或親密關係者計核發856件，餘各類關係合計核發1132件。

警政署表示，超過8成以上案件經警察機關核發書面告誡後，行為人即未再犯，違反跟蹤騷擾保護令者僅26件；另涉及人身安全案件，建請檢察官聲請羈押者計53件，法院裁定羈押計24件。

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