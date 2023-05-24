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    首頁　>　社會

    持刀恐嚇、騷擾少女 高院罕見的依跟騷法判處徒刑

    黃男涉持刀恐嚇、騷擾分居少女，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

    黃男涉持刀恐嚇、騷擾分居少女，被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

    2023/05/24 22:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東黃姓男子不滿同居少女要求他與前女友斷絕來往，被控持辣椒水噴她臉致傷，還攜帶凶器到她家騷擾恐嚇，高等法院高雄分院罕見地依跟蹤騷擾防制法、傷害罪，對黃男分別判處徒刑1年2月和4月，均不得易科。

    判決書指出，2022年7月24日晚上7點多，黃男在屏東縣恆春鎮東門附近蓄洪池處，同居潘姓少女要求他與前女友斷絕關係，因而心生不滿，涉嫌持辣椒水，朝她臉部噴灑，導致雙眼受傷。

    同年8月30日，潘女返回恆春鎮與母親同住，並在隔月2日上午，以LINE傳送「別找我了，我們分手吧」等語，及封鎖他的帳號，黃卻在4日下午，先以新申辦通訊交友軟體LEMO，傳送「你現在要怎樣」等語，表達復合之意。

    由於潘女未回應，黃男隨後到她家按門鈴未果，涉嫌持破壞剪破壞大門進入後，涉嫌毀壞潘女手機，右手則住她脖子撞牆並恫稱：「要不要在一起，如果要在一起就抱抱，如果不要，我就先殺了妳再自殺」等語。

    黃男見潘女沒有反應，又推至其房間內，並自廚房二度取出菜刀要脅說，「你媽媽已經害我家破人亡，我沒差了，如果不斷絕關係，我就殺了你再自殺」等語，造成她多處受傷。案經潘姓母女訴請恆春分局偵查起訴。

    一、二審開庭調查，審酌黃男坦承犯行，依刑法傷害罪和跟蹤騷擾防制法，分別論處有期徒刑4月和1年2月，均不得易科罰金，可上訴。

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