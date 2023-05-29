為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    工廠深夜變職業賭場 台南永康警破門逮31人

    台南永康警方連續2天破獲天九牌職業賭場。（警方提供）

    台南永康警方連續2天破獲天九牌職業賭場。（警方提供）

    2023/05/29 18:12

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區竹林街一家工廠，深夜成為賭場，常有人員出入聚賭，永康警分局今（29）日凌晨拂曉出擊，破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場人員及賭客共31人，其中包括越南籍新住民。全案詢後除將賭場負責人、清注人員、把風人員，依照刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客均依社會秩序維護法，各裁處9000元罰鍰。

    永康警方日前接獲線報，疑似有不良分子經營職業賭場，在永康轄區流竄，立即籌組專案查緝小組，展開嚴密追蹤蒐證與跟監，今天凌晨1時許，由保安警察大隊霹靂小組支援，持台南地方法院搜索票，攻堅衝進工廠內，當場查獲42歲王姓賭場負責人與61歲王姓清注人員、63歲王姓把風人員及現場賭客共計31人，並查扣天九牌1副、骰子9顆、抽頭金1700元等證物，警方在清查身分時除一般國內賭客外，發現還有不少越南籍新住民在內。

    據了解，該職業賭場王姓負責人利用下班後的工廠作為賭場，並刻意於深夜與凌晨時段營運，想要躲避警方查緝，且透過把風過濾賭客，但仍被追蹤多時的警方攻破，也是永康警方繼昨天之後，連續2天破獲天九牌職業賭場，宣示打擊犯罪決心。

    台南永康警方連續2天破獲天九牌職業賭場。（警方提供）

    台南永康警方連續2天破獲天九牌職業賭場。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    永康警破獲職業賭場 瘖啞人士比手畫腳也要賭
    2023/05/28 15:42

    永康警破獲職業賭場 瘖啞人士比手畫腳也要賭
    旗牌社假益智真聚賭 12名銀髮族遭法辦
    2023/05/11 16:07

    旗牌社假益智真聚賭 12名銀髮族遭法辦

    急需捐款！偏鄉孩子出國爭光經費告急
    騎樓聚賭「九仔生」 警網出動賭徒作鳥獸散仍一網打盡
    2023/05/03 20:02

    騎樓聚賭「九仔生」 警網出動賭徒作鳥獸散仍一網打盡
    學甲88槍案外案 南警追查「紅龜」小弟查獲職業賭場
    2023/04/24 09:15

    學甲88槍案外案 南警追查「紅龜」小弟查獲職業賭場

    3基金打造聚富組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播