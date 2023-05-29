工廠深夜變職業賭場 台南永康警破門逮31人

台南永康警方連續2天破獲天九牌職業賭場。（警方提供）

2023/05/29 18:12

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區竹林街一家工廠，深夜成為賭場，常有人員出入聚賭，永康警分局今（29）日凌晨拂曉出擊，破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場人員及賭客共31人，其中包括越南籍新住民。全案詢後除將賭場負責人、清注人員、把風人員，依照刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客均依社會秩序維護法，各裁處9000元罰鍰。

永康警方日前接獲線報，疑似有不良分子經營職業賭場，在永康轄區流竄，立即籌組專案查緝小組，展開嚴密追蹤蒐證與跟監，今天凌晨1時許，由保安警察大隊霹靂小組支援，持台南地方法院搜索票，攻堅衝進工廠內，當場查獲42歲王姓賭場負責人與61歲王姓清注人員、63歲王姓把風人員及現場賭客共計31人，並查扣天九牌1副、骰子9顆、抽頭金1700元等證物，警方在清查身分時除一般國內賭客外，發現還有不少越南籍新住民在內。

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據了解，該職業賭場王姓負責人利用下班後的工廠作為賭場，並刻意於深夜與凌晨時段營運，想要躲避警方查緝，且透過把風過濾賭客，但仍被追蹤多時的警方攻破，也是永康警方繼昨天之後，連續2天破獲天九牌職業賭場，宣示打擊犯罪決心。

台南永康警方連續2天破獲天九牌職業賭場。（警方提供）

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