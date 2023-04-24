學甲88槍案外案 南警追查「紅龜」小弟查獲職業賭場

「紅龜」小弟蘇男（紅框）也是賭客，南警清查88槍案查獲這處職業賭場。（警方提供）

2023/04/24 09:15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局刑警大隊偵辦學甲88槍槍擊案時，意外發現主嫌「紅龜」洪政軍的小弟蘇姓男子經常出入職業賭場，老大「紅龜」不在，蘇男多半靠賭維生，警方昨天（23日）凌晨大舉掃蕩這處賭場，帶回黃姓莊家、賭客蘇男等25人偵辦。

蘇男是「紅龜」的小弟，他也涉入2014年洪政軍犯下新化斷掌案之共犯；學甲去年11月發生88槍槍擊案後，「紅龜」、槍手孔祥志逃逸。

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南警88槍專案小組偵辦後，追查發現88槍案發當天，有輛車子都出現在孔祥志騎乘作案機車附近，疑似把風接應，且案發前、案發後，這輛車都恰巧「路過」槍擊案現場，警方懷疑「紅龜」當時就坐在車內，將洪政軍的小弟蘇男列為案件關係人清查，但沒有直接證據他是嫌疑犯。

88槍專案小組偵查後，發現蘇男經常出入賭場，學甲有處雕刻佛像的民宅，晚上就變成賭場；台南市刑大與新營警分局、學甲警分局及保安警察大隊共組專案小組，經多次偵監確認賭場，在昨天凌晨3點多，直搗黃龍，蘇男就是賭客之一，完全不知警方因他找到賭場。

警方當場查獲黃姓莊家、把風、載客司機及賭客共25人，查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資48300元。

南市刑大大隊長林宏昇表示，職業賭場常常成為黑幫非法金流，職業賭場又極易引發暴力討債的治安事件，警方為清除治安毒瘤，警察局局長廖宗山特別指示刑警大隊及各分局外勤單位，將持續全面掃蕩職業賭場。

賭客聚集長桌下注，全被警方嚇令不許動。（警方提供）

黃姓莊家、賭客蘇男等25人移送偵辦。（警方提供）

警方查扣賭資、賭具、監視器等證物。（警方提供）

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