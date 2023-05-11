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    首頁　>　社會

    旗牌社假益智真聚賭 12名銀髮族遭法辦

    基隆市警一分局南榮路派出所昨天搜索一家益智休閒館」，查獲12名賭客在店內賭博與疑似抽頭行為。 （記者林嘉東攝）

    基隆市警一分局南榮路派出所昨天搜索一家益智休閒館」，查獲12名賭客在店內賭博與疑似抽頭行為。 （記者林嘉東攝）

    2023/05/11 16:07

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市精一路一家益智休閒館，涉嫌掛羊頭賣狗肉手法，掩護從事賭博行為，昨被一分局南榮路派出所查獲3桌12名賭客與賭資台幣13萬餘元。警詢後，將馮姓負責人、盧姓員工與12名年約6、70歲的賭客，全依公然賭博罪嫌移送法辦。

    警方調查，這家益智休閒館是以旗牌社為名，向基隆市政府登記營業；轄區南榮路派出所長古家銘獲報，71歲馮姓負責人打著旗牌社名義，變相提供場所與麻將、牌尺、骰子等賭具供人聚賭。

    經警方蒐證發現，民眾只要繳交1000元，再繳交一將100元清潔費，即可進入休閒館打麻將；警方昨天傍晚持搜索票前往搜索，果真見3桌12名白髮蒼蒼的賭客公然聚賭。 警方當場查扣麻將、牌尺、骰子等賭具、在賭客身上扣得賭資13萬餘元，另在馮男身上起獲2000元疑似抽頭金後，帶回馮男、盧姓女員工與林姓賭客共14人。

    馮男否認提供場所讓賭客賭博，他辯稱，客人來店內拿1000元換籌碼後，可以與其他客人打麻將；客人贏得籌碼後，可以向店家換禮物。

    不過，林姓賭客供稱，他來玩很多次，贏得籌碼後，是向同桌上的輸家，將籌碼兌換成現金，並沒向店家換過禮物；警方在店內也未發現任何禮物，懷疑在馮男身上查扣的2000元就是抽頭金（向每桌客人收取的清潔費）。

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