飛龍瀑布8天驚險搜救全記錄 5分鐘影片曝光令人震撼

搜救過程驚險。（取自「屏東縣政府消防局特種搜救大隊」臉書）

2023/05/29 17:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕10人溯溪團本月20日前往屏縣霧台鄉飛龍瀑布群，在七連瀑溪降時遇上山區大雨溪水暴漲，事故造成5人死亡，屏縣消防局和政府、民間救難單位事發後展開8天的搜救任務，因地形險惡，過程相當驚險，屏東縣政府消防局特種搜救大隊今天（29日）在臉書發布一段5分鐘長的影片，記錄8天救難過程，搜救人員走山羊走的路、攀峭壁、下溪谷、冒雨衝破急流，義無反顧完成任務，影像令人十分震撼。

屏東縣政府消防局特種搜救大隊臉書，今日以《霧台飛龍瀑布救援案》為題，記錄5月20日至27日的搜救過程。文中寫到，5月20日溪降團10人團隊至「飛龍七連瀑」操作溪降活動，午間突如其來的大雨造成溪水暴漲，造成5人遭逢不幸落水遇難；屏東特搜接獲通報立即前往支援。

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消防局指出，此次搜救任務性質概括山域、水域、激流、溪降繩索、立體救援，任務因此而充滿挑戰及困難度，起初以空拍機執行空拍搜救，大大提升救援效率及進度。此外，搜救同仁們不畏艱險，克服陡峭的山壁、湍急的溪水和惡劣的天氣條件。不顧個人安危，奮力尋找失蹤者，為了生還者的安全，他們付出了辛勤努力。

文中提到，在5月27日這一天，帶著最後一位罹難者回家時，那是無比感動的時刻。那是團隊努力奮鬥的結晶，更是對他們和他們家人的重大承諾。「我們深深感謝與我們並肩作戰的所有弟兄們。在這場緊急搜救中，我們與空勤總隊緊密合作，他們派出直升機參與搜救行動，使我們能夠及時搶救被困者」。

文中也感謝所有支持和協助的人們，包括政府與各民間團體，「因為有你們的幫助，我們才能夠順利完成任務」。網友紛留言「無法用言語形容的辛苦，辛苦大家了」、「各位盡心盡力的勇者，看完影片內心無比震撼，不論生死，團隊都是用生命來救援，令人敬佩」、「影片做的很好，很感動且能深刻感覺得到搜救人員的辛苦」等語，肯定救難人員。

飛龍瀑布這起事故5人生還、5人罹難，全案目前仍由檢警調查中，最後3名發現的罹難者仍待擇期解剖查明死因。

搜救過程驚險，要高蹺要下降。（取自「屏東縣政府消防局特種搜救大隊」臉書）

救難人員在峭壁上。（取自「屏東縣政府消防局特種搜救大隊」臉書）

罹難者遺體在溪谷。（取自「屏東縣政府消防局特種搜救大隊」臉書）

搜救過程一直將生還者和罹難者放在心中。（取自「屏東縣政府消防局特種搜救大隊」臉書）

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