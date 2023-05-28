南方澳情人灣大浪捲走13歲少女 家屬撒紙錢盼她回家

南方澳情人灣大浪捲走的柳姓少女年僅13歲，家屬到場撒紙錢盼她趕快回家。（記者江志雄翻攝）

2023/05/28 17:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣13歲柳姓少女，今天與認識不到一星期的25歲張姓男網友首度出遊，2人在南方澳內埤海灘（情人灣）踏浪時，被瑪娃颱風外圍環流帶來的大浪捲走，張男自行脫困，少女不知去向，消防局仍在持續搜救。

宜蘭縣消防局上午8點半獲報，指南方澳情人灣有一男一女在海灘踏浪被大浪沖走，男子上岸求救，女子在離岸70公尺處的海面載浮載沈，消防局救難人員抵達事發現場時，女子已失去蹤影。

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情人灣浪高3到4公尺，不適合救生艇作業，救難人員以空拍機擴大搜尋，海巡署巡防艇、岸巡人員陸續加入搜救，蘇澳區漁會漁業電台也通知作業漁船協尋。

根據調查，張姓男網友是名職業軍人，本月23日透過交友軟體結識這名少女，他到派出所製作筆錄時，並不知道女網友姓名，只知年齡約18歲，警方後來查出女方是年僅13歲、就讀宜蘭縣某國中一年級的柳姓少女。

張男受訪時說，柳姓少女今天清晨邀約出外散心，由他開車載到情人灣踏浪，岸際原本浪不大，2人在海灘踏浪途中，在毫無預警情況下，被突如其來大浪捲入海中，他游上岸時已不見女方身影。

家屬說，少女幾天前提過要跟同學到南方澳玩，他們並不知道是跟張姓男網友出遊，家屬一行人隨後趕到情人灣撒紙錢，希望她趕快回家，現場氣氛讓人鼻酸。

據了解，柳姓少女身世坎坷，父母親因案入獄，她從小與外婆相依為命；張姓男網友是名志願役上兵，目前在宜蘭縣服役，由於柳姓少女未滿16歲，張男涉及略誘罪，警訊後函送宜蘭地檢署偵辦。

海巡署人員投入搜救。（記者江志雄翻攝）

受到颱風外圍環流影響，南方澳情人灣今天浪高3到4公尺。（記者江志雄翻攝）

宜縣消防局空拍畫面顯示，情人灣附近海域風強浪大。（記者江志雄翻攝）

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