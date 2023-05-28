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    南方澳情人灣踏浪被大浪捲走 男脫困少女失聯明早續搜救

    南方澳情人灣踏浪被大浪捲走，男子自行上岸女子失聯。（圖由宜縣消防局提供）

    南方澳情人灣踏浪被大浪捲走，男子自行上岸女子失聯。（圖由宜縣消防局提供）

    2023/05/28 19:47

    首次上稿 10:07
    更新時間 19:47（新增搜救進度）

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕瑪娃颱風逐步靠近台灣，一對男女到宜蘭縣南方澳內埤海灘（情人灣）踏浪，突然間一陣大浪打來，2人被捲下海，其中男子自行上岸求救，同行的13歲柳姓少女不見蹤影，消防局獲報後派員搶救。

    受到颱風外圍環流影響，南方澳今天浪高3、4公尺，一對男女相邀踏浪，不料，大浪打上岸，2人躲避不及雙雙落海，25歲張姓男子自行游上岸求救，當時落海女子已漂到離岸70公尺處外海，不久後就看不到人。

    消防局到場時，落海女子已不見蹤影，因海面風浪大，不適合救生艇作業，用空拍機擴大搜尋，海巡署巡防艇、岸巡人員也加入搜救，蘇澳區漁會漁業電台也通知作業漁船協尋。

    根據調查，住在宜蘭縣五結鄉的張姓男子，一週前透過交友軟體結識家住羅東鎮的柳姓少女，2人今天清晨相約碰面，由張男開車載到南方澳情人灣散心，不料，首度出遊就發生意外。柳姓少女目前就讀宜蘭縣某國中一年級，警方已跟家屬取得聯繫確認身分。

    消防局救難人員經過1天搜尋仍無所獲，晚間7點暫停勤務，預計明天上午7點半再啟動搜救任務。

    南方澳情人灣踏浪被大浪捲走，男脫困女失聯消防局搶救，圖為情人灣。（記者江志雄攝）

    南方澳情人灣踏浪被大浪捲走，男脫困女失聯消防局搶救，圖為情人灣。（記者江志雄攝）

    海巡署人員加入搜尋行列。（圖由海巡署提供）

    海巡署人員加入搜尋行列。（圖由海巡署提供）

    瑪娃颱風逐步靠近台灣，南方澳情人灣海域風強浪大。（圖由宜縣消防局提供）

    瑪娃颱風逐步靠近台灣，南方澳情人灣海域風強浪大。（圖由宜縣消防局提供）

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