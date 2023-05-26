鄰居對她心生愛慕 竟將鞋子偷回家「打手槍」！

鄰居因愛慕女網友的大姊，偷偷把鞋帶回家中「打手槍」。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/05/26 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕鄰居的「惡作劇」讓我們不敢穿鞋子了！有女網友上網發文，家中三姊妹放置在門口鞋櫃的鞋子時常會有濕黏感，一開始都以為是惡作劇，經過蒐證發現是鄰居因愛慕大姊，偷偷把鞋帶回家中「打手槍」！她們不堪其擾，希望鄰居去就醫矯正行為，但鄰居媽媽始終不以為然。

據女網友在Dcard發文表示，三姊妹和一家人住在共9戶的舊公寓，住戶們會在樓梯間擺放鞋櫃，好幾年前發現時常在穿上鞋後，腳尖處會有濕黏感，但當時年紀輕輕涉世未深，果斷的認為是有人惡作劇在鞋中倒飲料，因找不到犯人也只有在樓梯間大聲勸告不要再惡作劇了，後來好一陣子沒有再發生「惡作劇」。

請繼續往下閱讀...

直到108年「惡作劇」再度發生，大姊告訴未婚夫有人「惡作劇」，但姊夫以男性的第六感察覺案情不單純，觀察後斷定那是精液，於是開始了蒐證之路，之後在監視器畫面中發現是二樓鄰居所為，二樓鄰居坦承是愛慕姐姐所為，報警後二樓父母打悲情牌希望我們原諒他，並說「如果再犯他們會搬離公寓」，經過家人討論決定私下和解。

原以為惡夢就此結束，也將監視器拆除，不料在今年2月22日，女網友和媽媽出門返家後，發現鞋櫃不見了一隻鞋子，確認是二樓鄰居再犯時，女網友的媽媽怒火中燒的跑去理論，二樓鄰居在逼問之下也坦承是自己所為，表示「聽見我們返家的聲音，所以也來不及對鞋子惡作劇」，接著鄰居媽媽又開始打悲情牌，但這次我們不再容忍堅決提告，事後警方提醒我們樓梯間不可置放雜物，避免影響逃生亦能避免此事件再次發生，但不代表可以合理化二樓鄰居的行為。

在昨天姐姐出庭完了，司法認為加害者並不是想將鞋子佔為己有所以竊盜罪不成立，然後建議姐姐去警局開立書面告誡書，表示如有再犯才會對加害者做刑事起訴。

原PO表示「難道事件就只能這樣落幕嗎？沒有其他約束二樓的方法了嗎？」認為鄰居很有可能再犯，姐姐因為此事又把全部的鞋丟了、不敢自己走樓梯、不敢自己待在家、晚上做惡夢睡不好，最後只得到這樣的結果，我真的替她抱不平。其實希望鄰居可以去就醫矯正行為，但是鄰居媽媽始終認為年紀小只是愛慕姐姐的表現而已，但鄰居年紀已「30歲」，最後跟原PO關係不錯的五樓姐姐也表示前陣子她的鞋子裡也黏黏的。

文章曝光後，引來不少網友留言，「我的兒子很乖，都是鞋子帶壞他」、「第一次真的不該輕輕放下，應該直接告到他身敗名裂」、「可以考慮鞋子賣他，賺一筆」，也有網友真心建議，「為了妳姊還有妳們的身心著想，搬家才是最好的辦法，不要想著讓法院如何懲罰對方，猥褻罪名就算成立也無法約束對方不能突然發瘋亂來，只能事後要求賠償。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法