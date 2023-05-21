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    婦人太失控 住戶「凍未條」訴請強制搬離獲准

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/05/21 11:24

    〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊區某社區管委會，控告李姓女住戶多次在公共走廊潑水、丟垃圾、叫囂、敲擊物品、用力關門、撕毀門聯、踹擊鄰居大門、噴漆，在電梯內撕毀管委會文件、放置垃圾、潑水、放紅紙等行為，甚而與鄰居發生爭執、口角，屢勸不聽，經開會投票，以192票同意即65.3％比例促其改善不成，向新北地院訴請強制搬離獲准。

    該社區管委會主張，該房是李婦之子所有，實際居住者為李婦，但她從10年前入住，社區住戶開始惡夢不斷。

    管委會指，李婦動輒在房屋所在樓層公共走廊嘶吼、叫囂、製造噪音，並常強力關門造成巨響及振動，用力踹擊鄰居大門，多次在公共走道丟棄垃圾、撕毀鄰居裝修施工地板防護棉片、潑水且造成積水、撕毀管委會文件、在公共走廊塗鴉等破壞環境及擾鄰行為。

    該管委會指出，與李婦同樓層的住戶日夜不得安寧、難以成眠，行走在走廊時常發生滑倒、受到驚嚇，若屋主把出租房屋，承租人無法忍受紛紛退租，李婦屢勸不聽，其子也不管，住戶於2021年間開會投票，有192票同意即65.3％比例同意，促請改善，若不改善就訴請強制搬離，因李婦就是不改才訴請搬離，同時要其子不能把房屋給李婦使用。

    李婦與其子未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述；法官審理認為，李婦有管委會主張的各種妨害其他住戶居住安寧、環境衛生、公共安全等行為，違反社區規約情節重大，該管委會多次促請改善仍置之不理，判李婦搬走。

    至於李婦之子，法官審理認為，他對此置若罔聞，長期放任其母妨害社區居住安寧、環境衛生、公共安全，無力制止李婦脫序行為，判決他不能讓其母使用該房屋。

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