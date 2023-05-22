準新郎疑告別單身喝茫脫序 涉闖民宿房對睡女「打手槍」

蘇姓準新郎涉喝酒後闖民宿鄰房對睡覺中的陌生女子襲胸、自慰，受害女驚醒報警提告。（示意圖）

2023/05/22 20:32

〔記者王俊忠／台南報導〕1名26歲的蘇姓準新郎與朋友到台南市某家民宿徹夜開趴喝酒後，21日清晨5點多涉嫌侵入民宿鄰棟有4位女性住的房間，並站在床邊對1女自慰、另1女感覺遭摸胸，受害女不甘受辱報警。警方調閱民宿監視器影像查出蘇男涉案，當天下午通知他到案說明。據了解，蘇男辯稱喝醉了、不記得，訊後仍被依乘機猥褻與侵入住宅罪嫌函送台南地檢署偵辦。

女受害人向警方提告說，她們共4名女性友人到台南投宿這家民宿，她們的房間位在1樓，房間有落地窗陽台，陽台可通往民宿其他開放式空間，21日凌晨4人入睡後，約在凌晨5點半許，覺得房間內有男子入侵。

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受害女說，其中1女子覺得胸部遭觸摸或搖晃，睜開眼看見有不明男子在床邊俯視，因處於半夢半醒又沒戴眼鏡，以為是做惡夢，就繼續睡，幾分鐘後，該女聽到疑有開門聲，再度睜眼看到該男子，該男急忙從落地窗離開。

另1女則說，當時覺得床在搖晃，驚醒過來，赫見1陌生男子脫褲子在距離她臉部不到5公分的位置自慰（俗稱打手槍），她嚇得驚聲尖叫，男子很快從落地窗陽台逃離。她們要告此男涉乘機猥褻與侵入住宅。

警方受理後前往該民宿調閱相關監視器，發現住在民宿另1處房間的蘇男涉有重嫌。因蘇男非屬現行犯，通知蘇嫌於21日下午4點多到警局接受訊問調查。據了解，蘇嫌供稱他跟朋友喝酒醉了，對事發經過完全不記得、否認涉案；但受害女明確指證，警方訊後仍依法將蘇男函送檢方偵辦。

案發後有人將此事PO上網路並指涉案男子是準新郎，還有人說他因當天中午要舉行婚禮，沒立即到警局接受調查。警方說蘇男非屬現行犯，當天下午4點多已通知蘇嫌出面接受調查，並依法查辦。員警私下說，蘇男可能跟朋友開婚前告別單身趴、喝多了，行為失控脫序。

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