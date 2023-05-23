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    基隆「幹譙伯」擾民刑案39件 警派2人「陪伴」挨批荒謬

    基隆東信路洪姓男子2年犯刑案近40件，引起居民恐慌，警方從22日起每天派2名員警陪著他，防止他騷擾他人。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆東信路洪姓男子2年犯刑案近40件，引起居民恐慌，警方從22日起每天派2名員警陪著他，防止他騷擾他人。（記者盧賢秀翻攝）

    2023/05/23 18:29

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區東明路洪姓男子酒後會攻擊人，2年來累積刑法送辦39件、管束43次，讓附近居民感到害怕，22日開始警方每天上午8點到晚上8點，都派2名警員「陪」著他，避免他再和別人發生衝突。市議員認為這種作法「荒謬」，市府表示將召開專案小組研議。

    基隆市洪姓男子2年前住進東明路，經常在東明路、東信路附近走動，但他每每喝了酒之後，就與鄰居、路人或商家發生衝突，80多歲的前里長還被毆打成傷，令居民成天擔心。

    雖然附近就是派出所，發生糾紛後，警方依法送辦，但是被起訴，最後法院多判罰金或勞動服務，還是一樣，2年來洪男被移送偵辦共39案，依社會秩序維護法裁處4案，另名加以管束43次、書面告誡2次。

    附近居民已經無法容忍，居民希望警方能夠想辦法，讓民眾感到安心。22日開始，派出所每天派2名員警，從上午8點到晚上8點在洪家附近守望，他如果外出也會跟在他的旁邊，防止他騷擾人。

    市議員鄭文婷、陳宜等市議員認為這是很荒謬的作法， 詢問市長謝國樑能不能解除員警當「保鏢」勤務，回到正常工作？謝國樑表示「不行」，他說，才盯第2天，2年犯案近40起，市府將會同警方、衛生局、醫院和社會處開專案會議討論，不能讓他長期擾民。

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