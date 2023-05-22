為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    半夜裸男闖民宿「床邊打手槍」 報警發現對方竟是「準新郎」

    女網友在凌晨睡夢中感到床大力搖晃，驚見有名裸男貼在床邊「打手槍」。示意圖。（資料照、美聯社；本報合成）

    女網友在凌晨睡夢中感到床大力搖晃，驚見有名裸男貼在床邊「打手槍」。示意圖。（資料照、美聯社；本報合成）

    2023/05/22 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕惡夢！有女網友與3名友人20日入住台南某民宿，她在凌晨睡夢中感到床大力搖晃，睜眼後驚見有名裸上身的男子貼在床邊「打手槍」，生殖器離友人的臉不到5公分，驚嚇之餘急忙報案。經查，該男也是房客，更扯的是他還是準新郎，因要如期舉行婚禮，還沒有立即到案做筆錄，離譜行徑引起譁然。

    原PO在「Dcard」發文稱，她們朋友4人20日入住台南某民宿，房內有2張雙人床跟1個落地窗陽台，陽台外可通往其他開放式空間。原PO稱當天凌晨約5點半，她感受到床在晃，一睜眼就看到陌生男子在床邊俯視，只是當下她半夢半醒又沒戴眼鏡，以為只是夢就繼續睡，但幾分鐘後又聽到疑似開門聲，她再睜眼後直接與該男對到眼，才驚覺這不是夢，趕緊起床到廁所戴眼鏡。

    原PO同行友人供稱，自己睡在靠陽台的床位，當下也感覺床在晃，張眼就看到有裸上身的男子，下肢緊貼在床邊「打手槍」，且離她的臉不到5公分，嚇得大聲尖叫，該男則急忙從陽台逃出，原PO等人追出時已不見蹤影。

    4人立即報案，並調閱監視畫面，發現該男也是民宿房客；驚悚的是，該男事先將民宿巡視一遍，才鎖定原PO等人為目標。他將上衣脫在房外的樓梯口後闖入房裡進行猥褻行為。

    離譜的是，警方趕抵現場後，該男竟辯稱「喝醉什麼都不記得」，但透過監視器畫面，可看見他小心翼翼「用指尖開門」不留指紋，形跡敗露後還記得跑回樓梯口穿上衣；事後原PO稱，該男當下並未到案說明，反而央求警方「晚點有重要的事要辦」，這才得知原來他是準新郎，要先去完成婚禮，再去分局做筆錄。

    至於警方則指出，由於該男非現行犯，他在下午到案後，依強制猥褻、侵入住居等罪嫌函送地檢署法辦。偵查不公開，相關案情目前不便透露。

    警方指出，由於該男非現行犯，他在下午到案後，依強制猥褻、侵入住居等罪嫌函送地檢署法辦露。（翻自「Dcard」；本報合成）

    警方指出，由於該男非現行犯，他在下午到案後，依強制猥褻、侵入住居等罪嫌函送地檢署法辦露。（翻自「Dcard」；本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿伯路旁打手槍…見2女錄影蒐證 竟轉身面對她們繼續尻
    2021/08/20 23:13

    阿伯路旁打手槍…見2女錄影蒐證 竟轉身面對她們繼續尻
    痴漢關不怕！ 一出獄又對著高中女生打手槍
    2019/07/05 20:55

    痴漢關不怕！ 一出獄又對著高中女生打手槍

    夏日特惠 探索海島新玩法
    超變態！男在北車摸女孩「踩過的地板」 聞完當場尻起來
    2018/10/02 16:36

    超變態！男在北車摸女孩「踩過的地板」 聞完當場尻起來
    高雄驚傳裸男躲速食店女廁露屁股 女童嚇壞
    2018/09/08 08:17

    高雄驚傳裸男躲速食店女廁露屁股 女童嚇壞

    台灣永續保健保養品牌ISG深耕在地 進軍國際
    台中康橋驚見全裸男 深夜邊走邊「打手槍」？
    2018/08/26 13:53

    台中康橋驚見全裸男 深夜邊走邊「打手槍」？
    彰化6旬老翁「烤秋勤」 當街射8次遭判刑9個月
    2018/08/22 20:04

    彰化6旬老翁「烤秋勤」 當街射8次遭判刑9個月
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播