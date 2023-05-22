半夜裸男闖民宿「床邊打手槍」 報警發現對方竟是「準新郎」

女網友在凌晨睡夢中感到床大力搖晃，驚見有名裸男貼在床邊「打手槍」。示意圖。（資料照、美聯社；本報合成）

2023/05/22 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕惡夢！有女網友與3名友人20日入住台南某民宿，她在凌晨睡夢中感到床大力搖晃，睜眼後驚見有名裸上身的男子貼在床邊「打手槍」，生殖器離友人的臉不到5公分，驚嚇之餘急忙報案。經查，該男也是房客，更扯的是他還是準新郎，因要如期舉行婚禮，還沒有立即到案做筆錄，離譜行徑引起譁然。

原PO在「Dcard」發文稱，她們朋友4人20日入住台南某民宿，房內有2張雙人床跟1個落地窗陽台，陽台外可通往其他開放式空間。原PO稱當天凌晨約5點半，她感受到床在晃，一睜眼就看到陌生男子在床邊俯視，只是當下她半夢半醒又沒戴眼鏡，以為只是夢就繼續睡，但幾分鐘後又聽到疑似開門聲，她再睜眼後直接與該男對到眼，才驚覺這不是夢，趕緊起床到廁所戴眼鏡。

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原PO同行友人供稱，自己睡在靠陽台的床位，當下也感覺床在晃，張眼就看到有裸上身的男子，下肢緊貼在床邊「打手槍」，且離她的臉不到5公分，嚇得大聲尖叫，該男則急忙從陽台逃出，原PO等人追出時已不見蹤影。

4人立即報案，並調閱監視畫面，發現該男也是民宿房客；驚悚的是，該男事先將民宿巡視一遍，才鎖定原PO等人為目標。他將上衣脫在房外的樓梯口後闖入房裡進行猥褻行為。

離譜的是，警方趕抵現場後，該男竟辯稱「喝醉什麼都不記得」，但透過監視器畫面，可看見他小心翼翼「用指尖開門」不留指紋，形跡敗露後還記得跑回樓梯口穿上衣；事後原PO稱，該男當下並未到案說明，反而央求警方「晚點有重要的事要辦」，這才得知原來他是準新郎，要先去完成婚禮，再去分局做筆錄。

至於警方則指出，由於該男非現行犯，他在下午到案後，依強制猥褻、侵入住居等罪嫌函送地檢署法辦。偵查不公開，相關案情目前不便透露。

警方指出，由於該男非現行犯，他在下午到案後，依強制猥褻、侵入住居等罪嫌函送地檢署法辦露。（翻自「Dcard」；本報合成）

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