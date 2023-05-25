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    正妹狂喝「深水炸彈」 醉到鞋子不見還被撿屍

    高雄一名正妹狂喝「深水炸彈」泥醉被撿屍。（情境照）

    高雄一名正妹狂喝「深水炸彈」泥醉被撿屍。（情境照）

    2023/05/25 12:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名正妹小喜（化名）和友人聚餐時，狂喝啤酒加威士忌，多杯「深水炸彈」下肚後，小喜醉到不醒人事，連鞋子不見了也不知道，還被同行曾姓男友人撿屍，帶回住處伸狼爪；小喜半醉半醒間拒絕曾男求歡並報警，法官依乘機猥褻罪判曾男徒刑7月。

    判決指出，小喜跟著一群朋友到舞廳聚會喝酒，席間她狂喝啤酒加威士忌，酒力發作後，由小喜的閨蜜帶她搭計程車回家，小喜坐上車後，發現自己的鞋子不見，閨蜜打電話詢問，得知小喜的鞋子被曾男撿走，於是她先連絡曾男，再請計程車司機把小喜送到曾男住處，自己半途先下車回家。

    司機把小喜送到曾男住處後，小喜已醉到無法走路，曾男扶她下車後，把她抱進屋內，趁小喜不醒人事時，抱著她狂親並摸下體，小喜感到不適醒來，但也無力拒絕曾男，此時電話鈴聲響起，小喜勉強起身接電話，曾男也停止動作，小喜見狀趕緊逃離，向友人求援後報警。

    高雄地院審理時，曾男否認侵犯小喜，辯稱當時是小喜主動親吻他，他才會抱著小喜回親，並強調自己沒有觸碰她的下體；但小喜則說，自己雖然喝醉，但意識還算清醒，當時曾男想要再進一步與她發生關係時，是她拒絕後曾男才停止動作。

    法官認為，小喜被侵犯時並無旁人在場，如果她刻意想要誣陷曾男，可以將犯案過程描繪得更誇張，但小喜卻清楚指出自己拒絕曾男後，曾男就停止侵犯她，因此採信小喜證詞，依趁機猥褻罪判曾男徒刑7月，可上訴。

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