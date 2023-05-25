跟著知名財經主持人能賺大錢 男子差點被騙180萬

桃園吳姓男子（右）看YT時，誤信加入知名財經主持人的LINE群，原打算跟著買原油賺大錢，沒想到竟是投資詐騙的手法之一。（記者陳恩惠翻攝）

2023/05/25 11:23

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市吳姓男子日前滑手機時，在YouTube上看見知名財經主持人「胡睿涵」的投資廣告，相當心動，於是依廣告內容加入疑似胡姓主持人的Line帳號，想跟著投資賺大錢，昨（24日）下午到銀行提領180萬元時，行員關懷提問發現又是「投資詐騙」於是報警，桃市警楊梅分局草湳派出所員警到場勸說，終於打消吳男想跟著財經主持人賺大錢的念頭。

楊梅分局說，草湳派出所昨天下午2點10分接獲渣打銀行埔心分行通報，表示現場有名53歲吳姓男子疑似遭到詐騙，準備提領大筆現金，警員鄭力銘、張赫文立即趕前現場了解，發現吳男準備提領180萬元現金要交給不認識的人進行投資，很明顯就是遭到詐騙。

請繼續往下閱讀...

吳男說，在YouTube上看的知名財經主持人「胡睿涵」的投資廣告，依著廣告內提供聲稱是胡睿涵老師的LINE帳號後，他就誤認為是在跟著胡老師投資，於是依照對方的指示，又加入另一個投資群組，群組內聲稱有在操作外匯原油，只要跟著買一定能賺大錢。吳說，他便依照群組指示到銀行提領新台幣180萬元，打算照指示到詐騙集團提供的交易平台儲值。

楊梅分局說，經查看吳男的聊天紀錄後，向他告知此，這就是很常見的投資詐騙手法，同時舉例並苦口婆心地勸導，直到吳終於清醒，才警覺自己差點遭到詐騙，於是打消領款、儲值的念頭，保住鉅額存款。

楊梅分局也呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿相信網路上來路不明的投資管道。

桃園吳姓男子（右）看YT時，誤信加入知名財經主持人的LINE群，原打算跟著買原油賺大錢，沒想到竟是投資詐騙的手法之一。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法