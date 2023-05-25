面對黑金 賴：要立下最高標準

針對黑金議題，民進黨主席賴清德昨在中執會表示，民進黨的標準不會因人改變，自我要求不會一刻放鬆。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/25 05:30

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨批評，民進黨與im.B詐騙集團糾纏不清，且民進黨主席賴清德至今竟沒有發表聲明，根本是用詐騙集團的錢和支票，騙台灣民眾的選票。據轉述，賴清德昨在中執會表示，民進黨的標準不會因人改變，自我要求不會一刻放鬆，民進黨要立下最高的標準，來回應社會期待。

朱立倫在國民黨中常會表示，最近詐騙集團橫行，讓人更驚訝的是，詐騙集團與院長、署長、立委有嚴重的關係，民進黨立委成為詐騙集團包養的對象，這是民主政治的恥辱，但賴清德至今沒有明確聲明，國民黨不但要予以譴責，更要求執政當局清查民進黨高層人物與民代，究竟與詐騙集團有何牽扯。

請繼續往下閱讀...

賴清德在中執會發言表示，民進黨是台灣民主運動的產物，台灣社會給了機會，民進黨才能從十五％變五十五％，但人民不是給一張空白支票無條件授權，是要看民進黨的表現，每次期中選舉都是一次提醒跟警告，如果不能謹慎作為，只會讓支持者傷心氣餒。「我從政以來，都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己，唯有如此，才不會對黨及個人聲譽造成損害，也請所有同志共勉」。

賴清德指出，他決定參與黨主席補選，就有十足的心理準備，要克服萬難，重新擦亮民進黨清廉、勤政，愛鄉土的招牌，不會輕易退縮，兩個月前民進黨推動改革三支箭是一個開始，未來要貫徹決心堅持到底。

針對在野黨質疑縱容黑金、黑道，賴清德說，民進黨的標準不會因人改變，自我要求不會有一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，民進黨必須以身作則、風行草偃，要立下最高的標準，來回應社會的期待。

賴表示，社會正常社交活動不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立。他也懇託立院黨團在本會期最後一週，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法